PERSONAL POLICIAL DESARTICULÓ FIESTA NO AUTORIZADA
A RAÍZ DE LLAMADO TELEFÓNICO RECEPCIONADO QUE PONÍA EN CONOCIMIENTO SOBRE LA REALIZACIÓN DE UNA FIESTA NO AUTORIZADA EN UNA VIVIENDA DE CALLE MONTEAGUDO AL 400 DE ESTA CIUDAD . PERSONAL DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO SE HICIERON PRESENTES EN EL LUGAR Y CONSTATARON LA PRESENCIA DE ALREDEDOR DE 50 PERSONAS QUE FUERON IDENTIFICADAS BAJO ACTA DE RIGOR COMO ASÍ TAMBIÉN LA IDENTIFICACIÓN DE LA PROPIETARIA UN JOVEN DE 25 AÑOS A QUIEN SE LE LABRO ACTA DE CONSTATACIÓN POR PARTE DE INSPECCIÓN MUNICIPAL DE COLON Y DÁNDOSE INTERVENCIÓN AL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY.-
__
SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415