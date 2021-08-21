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PERSONAL POLICIAL DESARTICULÓ FIESTA NO AUTORIZADA

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A RAÍZ DE LLAMADO TELEFÓNICO RECEPCIONADO QUE PONÍA EN CONOCIMIENTO SOBRE LA REALIZACIÓN DE UNA FIESTA NO AUTORIZADA EN UNA VIVIENDA DE CALLE MONTEAGUDO AL 400 DE ESTA CIUDAD . PERSONAL DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO SE HICIERON PRESENTES EN EL LUGAR Y CONSTATARON LA PRESENCIA DE ALREDEDOR DE 50 PERSONAS QUE FUERON IDENTIFICADAS BAJO ACTA DE RIGOR COMO ASÍ TAMBIÉN LA IDENTIFICACIÓN DE LA PROPIETARIA UN JOVEN DE 25 AÑOS A QUIEN SE LE LABRO ACTA DE CONSTATACIÓN POR PARTE DE INSPECCIÓN MUNICIPAL DE COLON Y DÁNDOSE INTERVENCIÓN AL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY.-

 

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SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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