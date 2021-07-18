PERSONAL POLICIAL CONSTATÓ EN UN CONTROL UNA MOTO CON ADULTERACIONES
EN RELACIÓN A UNA ASISTENCIA Y PERDIDO DE COLABORACIÓN POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE INSPECCIÓN MUNICIPAL DE COLON, PERSONAL POLICIAL SE HACE PRESENTE PARA CHEQUEAR UNA SERIE DE MOTOVEHÍCULOS QUE FUERON RETENIDOS POR RUIDOS MOLESTOS Y MANIOBRAS INDEBIDAS. DE ESTE CONTROL SE LOGRÓ CONSTATAR UNA CG TITÁN, RODADO QUE TENÍA UN CUADRO CORRESPONDIENTE A UNA MOTOMEL RADICADA EN VILLAGUAY, TAMBIÉN SE VERIFICÓ ADULTERACIONES EN LA MESADA DEL MOTOR, SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE LA MISMA INFORMANDO LO ACONTECIDO A LA UNIDAD FISCAL DE COLON, TRASLADÁNDOSE AL CONDUCTOR DE 22 AÑOS HASTA LA JEFATURA DEPARTAMENTAL PARA SU CORRECTA IDENTIFICACIÓN.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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