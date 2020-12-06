PERSONAL POLICIAL ARRESTÓ A DOS MASCULINOS ORIUNDOS DE LA MATANZA
EN RELACIÓN A UN HECHO DELICTIVO PERPETRADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2019, EN DONDE UNA MUJER FUE VÍCTIMA DE UN ILÍCITO, EN LA VÍSPERA SE LOGRÓ ARRESTAR DOS HOMBRES DE 27 AÑOS, ORIUNDOS DE LA MATANZA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. SEGÚN CONSTA EN LA INVESTIGACIÓN, CUANDO OCURRIÓ EL ILÍCITO, LA VÍCTIMA SE ENCONTRABA EN SU VIVIENDA JUNTO A SU HIJO DE 3 AÑOS, INSTANTES DONDE INGRESAN DOS MASCULINOS Y A PUNTA DE PISTOLA EXIGEN QUE SE HAGA PRESENTE SU CONCUBINO LUEGO LLEVARSE DINERO EN EFECTIVO, MAS ALGUNAS PERTENENCIAS, LE COLOCARON PRECINTOS EN SUS MANOS, PARA POSTERIORMENTE ENCERRARLA EN EL BAÑO. EN EL DÍA DE AYER MIENTRAS ESTA MUJER SE ENCONTRABA EN SU DOMICILIO VISUALIZA UN RODADO Y EN SU INTERIOR ESTAS DOS PERSONAS QUE LAS RECONOCIÓ DE MANERA INMEDIATA. DE AVERIGUACIONES PRACTICADAS SE PUDO ESTABLECER EL LUGAR DONDE ESTAS PERSONAS SE ENCONTRABAN ALOJADAS, QUIENES ESTARÍAN EN ESTA CIUDAD EN COMPAÑÍA DE DOS MUJERES. DE ESTA MANERA SE COMUNICA LA NOVEDAD AL FISCAL DE TURNO Y SE PROCEDE AL ARRESTO DE ESTOS SUJETOS QUE FUERON TRASLADADOS HASTA DEPENDENCIA POLICIAL DONDE QUEDARAN A DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES POR LA CAUSA QUE SE INSTRUYE POR EL DELITO DE ROBO CALIFICADO Y PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD.
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