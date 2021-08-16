PERSONAL DE ESTA JEFATURA INICIÓ ACTUACIONES PARA ESTABLECER PROPIEDAD Y PROCEDENCIA DE UNAS HERRAMIENTAS.
A RAÍZ DE UN LLAMADO TELEFÓNICO EN LA MADRUGADA DE ESTE DOMINGO, SE TOMÓ CONOCIMIENTO QUE EN INMEDIACIONES DE CALLE PASO DE LOS ANDES Y MAIPÚ SE ENCONTRABA UN MASCULINO MERODEANDO Y TANTEANDO LOS VEHÍCULOS ESTACIONADOS. EN VIRTUD DE ESTO Y CONSTITUIDOS EN EL LUGAR SE OBSERVA LA PRESENCIA DE DOS CAJAS PLÁSTICAS DE HERRAMIENTAS, LAS CUALES SE HALLABAN ENTRE UNOS ARBUSTOS. ESTOS ELEMENTOS FUERON FORMALMENTE SECUESTRADOS Y SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA SU RECONOCIMIENTO PUESTO QUE SE SOSPECHA QUE PODRÍAN ESTAR RELACIONADOS A UN HECHO DELICTIVO. SE SOLICITA COLABORACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE ESTA GACETILLA PARA QUIEN ACREDITE SER PROPIETARIO DE ESTAS HERRAMIENTAS SE ACERQUE HASTA LA JEFATURA DE POLICÍA PARA RADICAR LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE.
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLÓN
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415