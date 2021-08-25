PERSONAL DE ESTA JEFATURA DETUVO UN MASCULINO QUE ERA REQUERIDO POR LA JUSTICIA DE SAN ISIDRO.
PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES DEPENDIENTE DE ESTA DEPARTAMENTAL, TRAS RECIBIRSE SOLICITUD DE COLABORACIÓN FUNCIONAL POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE LA DDI DE SAN ISIDRO, POLICÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Y TRAS CORROBORARSE EL PEDIDO DE DETENCIÓN VIGENTE POR UNA CAUSA DE SUPUESTO ABUSO SEXUAL, PROCEDIERON A REALIZAR TAREAS INVESTIGATIVAS Y VIGILANCIA DISCRETA SOBRE EL DOMICILIO DE UN MASCULINO QUIEN POSTERIORMENTE FUE INTERCEPTADO CUANDO ARRIBABA EN SU VEHÍCULO PARTICULAR. ESTE CIUDADANO DE 44 AÑOS QUE FUE IDENTIFICADO FUE TRASLADADO EN UN MÓVIL DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO HASTA LA JEFATURA DEPARTAMENTAL DONDE QUEDÓ ALOJADO EN CALIDAD DE DETENIDO A DISPOSICIÓN DE LA MAGISTRATURA INTERVINIENTE.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415