PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES RECUPERA DOS MOTOS SUSTRAÍDAS
PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES QUE SE ENCONTRABA REALIZANDO UNA RECORRIDA JURISDICCIONAL EN BARRIO SAN FRANCISCO, PROCEDE A IDENTIFICAR A UN JOVEN DE 14 AÑOS QUIEN SE ENCONTRABA CON UNA MOTOCICLETA EN REGULAR ESTADO DE CONSERVACIÓN, FRENTE A UN DOMICILIO DE BARRIO SAN FRANCISCO, LA CUAL AL SER CHEQUEADA EN EL SISTEMA SE CONSTATÓ QUE EL NÚMERO DE MOTOR CORRESPONDERÍA A UNA MOTOCICLETA MARCA MOTOMEL MODELO BLITZ. SIENDO SU TITULAR UNA CIUDADANA COLONENSE QUIEN DENUNCIA EL DÍA JUEVES 02 DE SEPTIEMBRE LA SUSTRACCIÓN DE SU RODADO. SE COMUNICÓ LO ACONTECIDO A LA UNIDAD FISCAL DE COLON Y SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DEL RODADO, EN TANTO EL MENOR DE EDAD QUIEN MENCIONÓ HABER ADQUIRIDO LA MOTO A CAMBIO DE UN CELULAR, FUE ENTREGADO EN EL LUGAR A SU PROGENITOR.
A RAÍZ DE UN HECHO DENUNCIADO POR LA SUSTRACCIÓN DE UNA MOTO EN COLON, PERSONAL DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO, QUE SE ENCONTRABA REALIZANDO RECORRIDAS EN PUNTOS ESPECÍFICOS DE LA CIUDAD, LOGRA TOMAR CONOCIMIENTO QUE EL RODADO EN CUESTIÓN SE HALLABA ABANDONADO EN LAS PILETAS DE OXIDACIÓN. ATENTO A ESTO SE APERSONAN AL LUGAR Y LUEGO DE UNA MINUCIOSA INSPECCIÓN OCULAR LOCALIZAN ESCONDIDA ENTRE LA MALEZA UNA MOTO QUE SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS COINCIDIRÍA CON LA HURTADA A UN CIUDADANO COLONENSE. COMO ASÍ TAMBIÉN A UN JOVEN DE 15 AÑOS QUE SE ENCONTRABA EN INMEDIACIONES, SINDICADO COMO AUTOR DEL ILÍCITO. SE ACTÚA EN CONSECUENCIA CON CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON Y SE PONE A RESGUARDO AL MENOR DE EDAD, QUIEN ES TRASLADADO A DEPENDENCIA POLICIAL Y POSTERIORMENTE ES ENTREGADO A SUS PROGENITORES, COMO ASÍ TAMBIÉN EL SECUESTRO DEL MOTOVEHÍCULO ENCONTRADO.
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