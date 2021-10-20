PERSONAL DE COMISARIA VILLA ELISA SECUESTRA MOTO CON ADULTERACIONES
EN HORAS DE LA MAÑANA DE HOY, ANTE UN LLAMADO TELEFÓNICO, QUE POSTERIORMENTE SE CORROBORÓ, PERSONAL DE COMISARIA VILLA ELISA SE HIZO PRESENTE EN UN DOMICILIO DE CALLE ANDRÉS ROUDE DE LA CIUDAD JARDÍN Y CONSTATÓ IRREGULARIDADES EN UNA MOTO, LA CUAL ESTARÍA EN PODER DE UN MENOR DE EDAD. LUEGO DE REALIZARSE LAS VERIFICACIONES CORRESPONDIENTES, COMO ASÍ TAMBIÉN LA CONSULTA AL SISTEMA INFORMÁTICO, SE OBSERVÓ ANOMALÍAS EN EL MOTOR. ANTE ESTA SITUACIÓN SE COMUNICA LA NOVEDAD AL FISCAL DE TURNO DR. BLANC SEBASTIÁN Y POSTERIORMENTE SE PROCEDE AL FORMAL SECUESTRO DE ESTE RODADO, QUE QUEDÓ A RESGUARDO EN DEPENDENCIA POLICIAL, CONTINUANDO CON LAS ACTUACIONES DE RIGOR CORRESPONDIENTES PARA LOGRAR ADEMÁS ESTABLECER PROCEDENCIA Y REAL PROPIETARIO.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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