PERSONAL DE COMISARÍA SAN JOSÉ RECUPERÓ UNA MOTOSIERRA QUE HABÍA SIDO SUSTRAÍDA
QUE EN LA FECHA A RAÍZ DE TAREAS INVESTIGATIVAS REALIZADAS POR PARTE DEL PERSONAL DE COMISARIA SAN JOSÉ, SE LOGRÓ LOCALIZAR LA MOTOSIERRA MARCA STIHL MODELO MS210, DE COLOR NARANJA, CON DETALLES NEGRO, CONTENIENDO SU RESPECTIVAS ESPADA CON CADENA, QUE SE ENCONTRABA EN PODER DE UN CIUDADANO DE 41 AÑOS DE EDAD, QUIEN HACE ENTREGA EN FORMA VOLUNTARIA DE LA MISMA. CONSECUENTEMENTE SE COMUNICA LO ACONTECIDO A LA FISCAL EN TURNO DRA. MICAELA DI PRETORO Y ESTE SUJETO QUEDA SUPEDITADO A LA CAUSA QUE SE INVESTIGA POR UN DELITO DE HURTO EN PERJUICIO DE UN CIUDADANO. EN TANTO LA MOTOSIERRA FUE FORMALMENTE SECUESTRADA PARA POSTERIORMENTE SER ENTREGADA A SU PROPIETARIO.
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