PERSONAL DE COMISARIA SAN JOSE RECUPERA MOTO Y AUTO DENUNCIADOS COMO SUSTRAÍDOS
SE RECUPERÓ VEHICULO DENUNCIADO COMO SUSTRAÍDO SOBRE RUTA 26
UNA CIUDADANA DE 37 AÑOS DE EDAD, RADICA DENUNCIA POR LA SUSTRACCIÓN DE UN VOLKSWAGEN GOL TREN EL CUAL ESTABA ESTACIONADO FRENTE A SU COMERCIO UBICADO SOBRE RUTA 26. POSTERIORMENTE ANTE UN LLAMADO TELEFÓNICO, PERSONAL POLICIAL SE ACERCA A UN DESCAMPADO DE CALLE ESTRADA Y MAIPÚ, LUGAR DONDE CONSTATA LA PRESENCIA DEL RODADO DENUNCIADO. SE INFORMA LO ACONTECIDO AL FISCAL DE TURNO, QUIEN ORDENA SU FORMAL SECUESTRO Y ENTREGA A LA DAMNIFICADA. SE CONTINÚA CON LAS ACTUACIONES DE RIGOR PARA IDENTIFICAR AL AUTOR DE ILÍCITO.
SE RECUPERÓ UNA MOTO SUSTRAÍDA EN SAN JOSÉ
EN VIRTUD A DIFERENTES TAREAS INVESTIGATIVAS QUE SE REALIZARON POR PERSONAL DE COMISARIA SAN JOSÉ, EN LA FECHA SE RECUPERÓ UNA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150 ESD TITAN, COLOR ROJO, QUE FUERA DENUNCIADA COMO SUSTRAÍDA EN LA VÍSPERA. PROCEDIENDO AL FORMAL SECUESTRO DE ESTE RODADO QUE FUE ENTREGADO DE MANERA VOLUNTARIA POR UNA CIUDADANA, QUIEN MANIFIESTA QUE SU HIJO MENOR DE EDAD, LA HABRÍA TRAÍDO A SU DOMICILIO.
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