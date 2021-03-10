PERSONAL DE COMISARÍA SAN JOSÉ RECUPERA MOTO A POCAS HORAS DE SER SUSTRAÍDA
EN RELACIÓN A UN HECHO POR SUSTRACCIÓN DE UNA MOTO, EN EL DÍA DE HOY PERSONAL DE COMISARÍA SAN JOSÉ LUEGO DE UNA ÁGIL TAREA INVESTIGATIVA, TOMÓ CONOCIMIENTO QUE ESTE RODADO SERÍA MANEJADO POR UN JOVEN. ATENTO A ESTO LOGRARON INTERCEPTARLOS EN URQUIZA Y ESTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, POR TAL MOTIVO PONEN EN CONOCIMIENTO LO ACONTECIDO A LA UNIDAD FISCAL DE COLÓN Y POSTERIORMENTE SE PROCEDE AL FORMAL SECUESTRO DE ESTA MOTO, MARCA DASLIM QUE SERÁ ENTREGADA A SU PROPIETARIO. EN TANTO EL MENOR DE 14 AÑOS QUE CIRCULABA EN ESTA, FUE ASISTIDO POR PERSONAL DEL ANAF SAN JOSÉ Y TRASLADADO HASTA LA COMISARÍA DE MINORIDAD, DONDE SERÁ ENTREGADO A SUS PROGENITORES. SE CONTINUA CON LA PESQUISA A LOS EFECTOS DE DETERMINAR PARTICIPACIÓN DE ESTE JOVEN EN EL HECHO.
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