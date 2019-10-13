PERSONAL DE COMISARIA LA PICADA INICIO ACTUACIONES POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO Y PORTACIÓN ILEGITIMA DE ARMA DE FUEGO
PERSONAL POLICIAL INTERVINO POR UN ACCIDENTE OCURRIDO SOBRE CALLE CABILDO, LUGAR DONDE UN MASCULINO DE 27 AÑOS QUE CIRCULABA CON UN VOLKSWAGEN CROSSFOX PIERDE EL CONTROL PRODUCIÉNDOSE UN DESPISTE. COMO CONSECUENCIA RESULTO CON LESIONES LEVES Y FUE TRASLADADO POR LA UNIDAD DE RESCATE, SEGUIDAMENTE AL CORROBORAR EL INTERIOR DEL VEHÍCULO A LOS FINES DE VERIFICAR SI HABRÍA MÁS OCUPANTES, SE VISUALIZA DENTRO DEL AUTO (01) UNA LINTERNA MARCA MG-LITE, DE COLOR NEGRO, DE DOS ELEMENTOS; (01) UNA LINTERNA MARCA EWTTO, DE COLOR NEGRO CON PLATEADO, CON PILAS RECARGABLES; (01) UNA LINTERNA, DE COLOR NEGRO, LED DE TRES ELEMENTOS, SIN MARCA VISIBLE; (02) DOS HT, MARCA MOTOROLA, COLOR NEGRO DE PLÁSTICO; (01) UNA LINTERNA MARCA BULIT, MODIFICADA, ATADA CON GOMA; (09) NUEVE CARTUCHOS DE UN ARMA LARGA MÁS PRECISAMENTE DE FUSIL 308 CON SU FUNDA PORTA CARTUCHOS; (05) CINCO CARTUCHOS CALIBRE 16 MARCA ACTIV, DE COLOR ROJO; (01) UN CARTUCHO CALIBRE 12, MARCA ORBEA, DE COLOR ROJO; (02) DOS CARTUCHOS CALIBRE 12 MARCA AM DE COLOR ROJO; (04) CUATRO CARTUCHOS CALIBRE 12 MARCA REMINGTON, DE COLOR VERDE; (02) DOS CARTUCHOS CALIBRE 12 MARCA SUPER, DE COLOR VIOLETA; (01) UN CARTUCHO CALIBRE 12; MARCA ORBEA, PG, DE COLOR NEGRO; (01) UNA ESCOPETA DESARMADA EN TRES PARTES, MARCA BOTTO, MODELO RFUNA- MADE IN BRASIL, NUMERACIÓN Nº 51949, CON CULATA DE MADERA, CALIBRE 16; (01) UNA CHAIRA CON MANGO DE COLOR BLANCO; Y (01) UNA CUCHILLA CON MANGO DE COLOR BLANCO, MARCA ESKILSTUNA. SE COMUNICÓ LA NOVEDAD AL FISCAL DE TURNO Y ESTE DISPUSO SE REALICEN LAS ACTUACIONES DE RIGOR, POR TENENCIA ILEGITIMA DE ARMA DE FUEGO PROCEDIENDO CON EL FORMAL SECUESTRO DE DICHOS ELEMENTOS.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
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