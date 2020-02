PARANA CERRÓ EL CERTAMEN 2019 CON  EL DESAFÍO “ARENACROSS “  EN LAS PLAYAS DEL THOMPSON CON EXITOSA JORNADA

Valió la pena la espera hasta ayer 9 de Febrero y cerrar el Certamen Endurocross 2019 que Fiscaliza APEMA con el postergado Premio Coronación (8va. Fecha) pendiente del mes de Diciembre cuando las abundantes lluvias afectaron la zona de Concordia donde estaba previsto realizar la jornada final del Torneo Provincial . Luego se especuló con la posibilidad de concretar dicho evento durante el mes de Enero pero otras cuestiones fueron demorando el cierre del Campeonato. Aparece la posibilidad de reeditar el ”Desafío Arenacross “ en las playas del Balneario Thompson y rápidamente se ponen en marcha la programación aprovechando las bondades del lugar con amplios sectores de arena en función de la bajante del nivel del Río Paraná lo que permitió dibujar en circuito muy interesante de 2´.30” la vuelta (aproximadamente) con tramos mayormente rápidos y amplias curvas, lo que ayudó a lucirse conductivamente a los pilotos., tanto de las motos como los cuadris. Mucho público se acercó a disfrutar y aplaudir a los aguerridos competidores destacándose en lo deportivo el Paranaense Juan Jozami, un experimentado en la arena, que se anotó el triunfo en su Categoría (Veteranos) pero que además mostró sus cualidades en la Categoría Principal (Seniors Open) donde tuvo que lidiar en ambas Mangas con el Campeón del Enduro Extremo Claudio Bonzi de Gdor. Mansilla.

Entre ambos se “robaron” los mejores aplausos con una dura lucha en pista donde además terciaron por momentos Juan Pablo Bogue y Juan Manuel Lunghi entre otros. No menos espectaculares resultaron las mangas de Junios limitada y Juniors Open donde Jonathan Morell Chevillet y Eduardo Pitter lucharon cada metro del circuito repartiéndose las Mangas entre ellos con Pitter ganando las primeras y el de C. del Uruguay quedándose con las segundas y por ende al estar empatados en puntos, este último resultó el ganador en las dos Categorías. Otro que se destacaron: Nicolás Ramírez de Paraná (1° en Seniors “B”), Lautaro Sacks (ganador de Expertos 125), Juan Pablo Bogue (Expertos “A”), Gustavo Guinsel (Master), Sergio Almada (Expertos “C”), Osvaldo Romero (Principiantes) y Alejandro Francou (Enduro Calle ). Buen espectáculo de los Cuatriciclos con mangas interesantes donde se destacaron Benjamín Araujo en libres y Guillermo Magri en Junios Promocional. En síntesis un excelente espectáculo en una jornada que por suerte no tuvo elevadas temperaturas como las que se venían dando en semanas anteriores, lo que también ayudó al rendimiento de pilotos y máquinas.-

CATEGORÍA SENIORS OPEN. “A” y “B”

1°- Juan Jozami – Paraná- KXF 450

2°- Claudio Bonzi- R. del Tala- KTM 350

3°- Juan Manuel Lunghi- Paraná- KXF 450

4º- Juan P. Bogue- Gualeguay- KXF 250

5°- Juan Pablo González –San Lorenzo – YZF 450

6°- Narciso Cusinato- Larroque- YZF 250

7°- Nicolás Ramírez – Paraná – YZ 250 (1° “B”)

8°- Flavio Cortz- Paraná – YZ 250 (2° “B”)

9°- Juan Carlos Palacios- Paraná- KTM 350 (3° “B”)

10° – Federico Bogue- Gualeguay – KXF 250 ( 4º “B”)

11°- Cristian Bauer- Ald. San Antonio- CRF 250 (5º “B”)

12°- Jonathan Wagner – Urdinarrain- CRF 450 (6° “B”)

CATEGORÍA EXPERTOS “A”

1º- Juan P. Bogue- Gualeguay- KXF 250

2º- Narciso Cusinato- Larroque- YZF 250

3º- Fabio Gercie- Viale- CRF 250

CATEGORÍA JUNIORS OPEN .

1º- Jonathan Morel Chevillet-C. del Uruguay-CRF 250

2º- Eduardo Pitter –Herrera- YZF 450

3°- Milton Espindola- Paraná- KXF 250

4°- Cristian Bauer- Ald. San Antonio- CRF 250

5°- Jonathan Wagner – Urdinarrain- CRF 450

6°- Agustín Adriel- Larroque – YZ 125

7°- Lucas Carletti- la Picada- KTM 250

8°- Flavio Cortz- Paraná – YZ 250

9°- Juan Manuel Lunghi- Paraná- KXF 450

CAT. EXPERTOS 125 cc

1º- Lautaro Sacks- Paraná- CR 125

2º- Orlando Fischer- Ald. Portestante- YZ 125

3°- Agustín Adriel- Larroque – YZ 125

4º- Diego Protto – Villaguay – YZ 125

CATEGORÍA JUNIORS LIMITADA

1º- Jonathan Morel Chevillet –C. del Uruguay- CRF 250

2º- Eduardo Pitter –Herrera – YZF 450

3°- Alejandro Herrera- San Lorenzo- YZF 250

4°- Lucas Carletti- La Picada – KTM 250

5°- bruno Berriso- Gualeguay- KXF 250

6°- Milton Espindola- Paraná- KXF 250

7º- Martín Galván- Galarza – YZ 250

8°- Marcelo Ardaist- La Picada- YZ 250

CATEGORÍA EXPERTOS “C”

1º- Sergio Almada –Paraná – KX 250

2°- Marcelo Ardaist- La Picada- YZ 250

CATEGORÍA VETERANOS

1°- Juan Jozami- Paraná- KXF 450

2°- Gerardo Campodonico- Gualeguay- CRF 450

3°- Juan Carlos Palacios- Paraná- KTM 350

4°- Luciano Moine- Rosario del Tala –YZF 250

5°- Pablo Acevedo- Gualeguaychú- YZF 450

6°- Federico Bogue- Gualeguay- KXF 250

7°- Alejandro Herrera- San Lorenzo- YZF 250

8°- Osvaldo Romero- Paraná- YZ 250

9°- Fabio Gercie- Viale- CRF 250

CATEGORÍA MASTERS

1°- Gustavo Guinsel- Concordia- KXF 250

2º- Gustavo Carrere- Paraná- KXF 450

3°.- Gabriel Carrenca- Ibarbucea (S. Fe)- YZF 450

4°- Cristian Portillo- Paraná- KXF 250

5°- Esteban Yuskowich- Paraná- KXF 450.

6°- Oscar González -San Lorenzo- KTM 250

7°- Javier Rolón- San Lorenzo – Beta 125

8º- Sergio Rezzonico – Clarke – CRF 250

CATEGORÍA PRINCIPIANTES (sin puntaje)

1º- Osvaldo Romero- Paraná- YZ 250

2º- Martín Galván- Galarza – YZ 250

3°- Máximo Quintana- Paraná- KXF 250

4°- Bruno Berisso- Gualeguay- KXF 250

5°- Daniel Bozzani- Gualeguay- Tornado 250

6°- Ramiro Schon- Gualeguay- Tornado 250

7°- Carlos Aguiar- Paraná- CR 125

8°- Gustavo Ibaña- Gualeguay- Tornado 250

9°- Gabriel Carrenca- Ibarbucea (S. Fe)- YZF 450

CATEGORÍA ENDURO CALLE (sin puntaje)

1º- Alejandro Francou- Caseros- Tornado 250

2°- Rafael Velardis- Victoria- CRF 230

3°- Nahuel Della Giustina- Gualeguay- Tornado 250

4°- Daniel Bozzani- Gualeguay- Tornado 250

5°- Carlos Aguiar- Paraná- TTR 230

6°- Cristian Pasutti –Parana- CRF 230

7°- Gustavo Ibaña- Gualeguay- Tornado 250

8°- Ricardo Kihn- Viale – CRF 230

9°- Ramiro Schon- Gualeguay- Tornado 250

CATEGORÍA CUATRICICLOS LIBRES

1º- Benjamín Araujo – Bovril – YFZ 450

2º- Agustín Arrativel- Gualeguay- YFZ 450

3º- Guillermo Magri- Colón- YZF 450

4°- Juan Manuel Araujo- Bovril – YFZ 450

5°- Luis Medina- Capital Federal- YZF 450

6°- Guillermo Barreto- C. del Uruguay- Can- am 450

7°- Matías Fernández- Ald. San Antonio- YZF 450

CATEGORÍA CUATRICICLOS JUNIORS

1º- Guillermo Magri- Colón- YZF 450

2°- Guillermo Barreto- C. del Uruguay- Can- am 450

3°- Luis Medina- Capital Federal- YZF 450

4°- Matías Fernández- Ald. San Antonio- YZF 450

5°- Ángel Arrativel- Gualeguay- YZF 450

Campeones 2019

Seniors Open :

Campeón : Narciso Cusinato – Larroque

Sub- Campeón: Juan Pablo Bogue- Gualeguay

Seniors Open “B”:

Campeón: Cristian Bauer- Ald. San Antonio.

Junior Open

Campeón: Cristian Bauer- Ald. San Antonio

Sub- Campeón: Eduardo Pitter: Herrera.

Expertos 125cc .

Campeón: Diego Protto- Villaguay.

Sub- Campeón: Juan Cruz Berezniscki- Rosario-

Expertos “A” .-

Campeón : Narciso Cusinato – Larroque

Sub- Campeón: Juan Pablo Bogue- Gualeguay

Veteranos .-

Campeón: Pablo Ignacio Acevedo – Gualeguaychú

Sub Campeón: Gerardo Campodónico – Gualeguay

Master ,.

Campeón : Gustavo Carrere – Paraná

Sub Campeón: Javier Rolón – San Lorenzo

Junior Limitada .-

Campeón: Eduardo Pitter – Herrera

Sub Campeón: Jonathan Morell Chevillet- C. del Uruguay

Expertos “C” .-

Campeón: Sergio Almada – Paraná

Sub Campeón: Jonathan Rodriguez – Colón

Enduro Calle .-

Campeón: Cristian Pasutti – Paraná

Sub Campeón : Alejandro Francou – Caseros

Cuatricilos Libres.-

Campeón: Benjamín Araujo – Bovril

Sub Campeón: Agustín Arrativel -Gualeguay

Cuatriciclos Juniors Promocional.-

Campeón : Guillermo Magri – Colón

Sub Campeón: Guillermo Barreto –C. del Uruguay.-

Info : Apema Prensa

Fotos: Lorena Hillairet.-