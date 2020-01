Otra acción mas para hacer tomar conciencia y cuidar la biodiversidad de nuestra zona .

Este sábado 25 de Enero integrantes del Club de Observadores de Aves (COA) Güira Pirá y las organizaciones Sudeste, Ceydas, Gensa Paysandu y la participación de funcionarios de la Dirección de Salud Ambiental del municipio de Concepción del Uruguay, se procedió a la colocación de carteles indicadores en la zona de nidos de aves playeras en la Isla Dolores.

Esta campaña se viene realizando en diferentes bancos de arena a lo largo del río Uruguay para proteger las distintas especies de aves playeras que eligen estos lugares para hacer sus nidos. También se entregaron folletos indicadores y se les explico a la gente que estaba disfrutando del lugar de que se trata la campaña.

Desde el COA Güira Pira, agradecemos a la Dirección de Salud Ambiental del municipio que se sumo a colaborar activamente, a la Municipalidad de Concepción del Uruguay por el apoyo, a Dario Eguillor que aporto la embarcación para poder llegar y a todos los que colaboran siempre MUCHAS GRACIAS.

Y ahora ya sabes. si vas a los bancos de arena del río Uruguay, DISFRÚTALOS , pásala lindo y trata que ellos SOBREVIVAN a tu presencia. Fíjate donde caminas, se camuflan muy bien en la arena, no dejes que los chicos caminen en la zona de nidos, NO LLEVES MASCOTA y si la llevas cuídala, tráete tu basura, son pequeños detalles que no te cambian en nada el día pero que a ellos les pueden costar la vida.