“Orgánico Cero”: Herrera, del departamento Uruguay se sumó al programa de CAFESG 

A través de un acto formal de adhesión, el Municipio de Herrera, en la persona de su intendente, René Bonato, oficializó la adhesión al Programa Orgánico Cero desarrollado por la comisión Administradora para el Fondo especial de Salto Grande.

El mencionado programa, propone reformular los sistemas de gestión de residuos en pequeños municipios.

Al respecto, el vocal de CAFESG, Eduardo Asueta, sostuvo que “se trata de un programa altamente conveniente para los Municipios porque supone un gran avance ambiental a la vez que un ahorro presupuestario importante”.

Por su parte, un optimista René Bonato dio por “descontado” que “la aceptación de los vecinos será muy importante, existe felizmente en nuestra localidad conciencia de la importancia de cuidar la «Casa de Todos» y desde el Municipio estamos decididos a acompañar con un esquema de beneficios -en las Tasas- para todos los vecinos que adhieran y se sumen al compostaje».

Asueta expresó además que “desde CAFESG, siguiendo las instrucciones de nuestro presidente Luis Benedetto, y del gobernador Gustavo Bordet, estamos procurando aportar soluciones a las pequeñas localidades de la región Salto Grande”.

“Orgánico Cero” supone en este sentido, cambiar toda la performance de la gestión de los residuos urbanos, porque el desecho que saldrá de las casas es un desperdicio que no se descompone, no genera olores, no atrae insectos, y a la vez es muchísimo más aprovechable” agregó el funcionario provincial.

Por último, Asueta informó que “ya estamos trabajando en la implementación de este programa en el municipio de Puerto Yeruá; también tenemos otros municipios que están interesados en avanzar con esta iniciativa, es por ello que en la medida de las posibilidades contribuimos con personal técnico para hacer el trabajo de campo, y en otras localidades aportamos el proyecto, cierto equipamiento, y cumplimos más que nada un rol de asesoramiento en la implementación” finalizó.