ColonNoticias

OPERATIVO DE PREVENCIÓN EN SAN JOSÉ

por ·

POR DISPOSICIÓN DEL COMANDO SUPERIOR DE LA JEFATURA DE COLON SE LLEVAN ADELANTE OPERATIVOS CON PERSONAL Y MÓVILES POLICIALES CON EL FIN DE CONTROLAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y DISPOSICIONES VIGENTES, REFERENTES A CIRCULACIÓN Y TRASLADO DE VEHÍCULOS POR LA VÍA PÚBLICA EN LO QUE RESPECTA A DOCUMENTACIÓN CON LA QUE SE DEBE CONTAR PARA HACERLO.

EN ESTE CASO EN LA MAÑANA DE HOY, MÁS PRECISAMENTE A LA HORA 10:00, EN ARTERIAS DE LA CIUDAD DE SAN JOSE, DIO COMIENZO UN DISPOSITIVO QUE SE DESARROLLARÁ DURANTE TODA LA JORNADA CON LOS MISMO FINES Y PROPÓSITOS. APENAS AL INICIO DEL MISMO SE PROCEDIÓ A LA RETENCIÓN DE UNA MOTO MARCA CORVEN, MODELO ENERGY 110 CC, POR ANOMALÍAS EN LA DOCUMENTACIÓN.-

 

SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Post Views: 22

También te podría gustar...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *