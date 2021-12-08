OPERATIVO DE PREVENCIÓN EN SAN JOSÉ
POR DISPOSICIÓN DEL COMANDO SUPERIOR DE LA JEFATURA DE COLON SE LLEVAN ADELANTE OPERATIVOS CON PERSONAL Y MÓVILES POLICIALES CON EL FIN DE CONTROLAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y DISPOSICIONES VIGENTES, REFERENTES A CIRCULACIÓN Y TRASLADO DE VEHÍCULOS POR LA VÍA PÚBLICA EN LO QUE RESPECTA A DOCUMENTACIÓN CON LA QUE SE DEBE CONTAR PARA HACERLO.
EN ESTE CASO EN LA MAÑANA DE HOY, MÁS PRECISAMENTE A LA HORA 10:00, EN ARTERIAS DE LA CIUDAD DE SAN JOSE, DIO COMIENZO UN DISPOSITIVO QUE SE DESARROLLARÁ DURANTE TODA LA JORNADA CON LOS MISMO FINES Y PROPÓSITOS. APENAS AL INICIO DEL MISMO SE PROCEDIÓ A LA RETENCIÓN DE UNA MOTO MARCA CORVEN, MODELO ENERGY 110 CC, POR ANOMALÍAS EN LA DOCUMENTACIÓN.-
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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