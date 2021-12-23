OPERATIVO DE PREVENCIÓN EN SAN JOSÉ
POR DISPOSICIÓN DEL COMANDO SUPERIOR DE JEFATURA DEPARTAMENTAL SE CONTINÚA CON OPERATIVOS CONJUNTOS DE PREVENCIÓN. EN ESTE CASO EL DISPOSITIVO SE LLEVÓ A CABO EN SAN JOSÉ EN HORAS DE LA TARDE, PARTICIPANDO DEL MISMO PERSONAL POLICIAL Y DE GENDARMERÍA NACIONAL CON APOYO DE MÓVILES DE AMBAS INSTITUCIONES, DESARROLLÁNDOSE EN DISTINTOS PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA LOCALIDAD CON EL FIN DE REALIZAR UN EXHAUSTIVO CONTRALOR DE VEHÍCULOS CIRCULANTES EN LO ATINENTE A DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA ESTOS CASOS. LLEVANDO ADELANTE ESTE TIPO DE TAREAS SE OPTIMIZA Y GARANTIZA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD RESPECTO DE ACCIDENTES Y/O SINIESTROS QUE SE PUDIERAN PRODUCIR, REDUNDANDO ADEMÁS EN LA TRANQUILIDAD QUE LAS PERSONAS QUE CIRCULEN LO HAGAN CON TODOS LOS DOCUMENTOS LEGALES EN VIGENCIA.
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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