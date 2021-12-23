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OPERATIVO DE PREVENCIÓN EN SAN JOSÉ

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POR DISPOSICIÓN DEL COMANDO SUPERIOR DE JEFATURA DEPARTAMENTAL SE  CONTINÚA CON  OPERATIVOS CONJUNTOS DE PREVENCIÓN. EN ESTE CASO EL DISPOSITIVO SE LLEVÓ A CABO EN  SAN JOSÉ EN HORAS DE LA TARDE, PARTICIPANDO DEL MISMO PERSONAL POLICIAL Y   DE GENDARMERÍA NACIONAL CON APOYO DE MÓVILES DE AMBAS INSTITUCIONES, DESARROLLÁNDOSE EN DISTINTOS PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA LOCALIDAD CON EL FIN DE REALIZAR UN EXHAUSTIVO CONTRALOR DE VEHÍCULOS CIRCULANTES EN LO ATINENTE A DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA ESTOS CASOS. LLEVANDO ADELANTE ESTE TIPO DE TAREAS SE OPTIMIZA Y GARANTIZA LA  PREVENCIÓN Y SEGURIDAD RESPECTO DE ACCIDENTES Y/O SINIESTROS QUE SE  PUDIERAN PRODUCIR, REDUNDANDO ADEMÁS EN LA TRANQUILIDAD QUE LAS PERSONAS QUE CIRCULEN LO HAGAN CON TODOS LOS DOCUMENTOS LEGALES EN VIGENCIA.

 

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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

 

 

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