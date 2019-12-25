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OPERATIVO DE NOCHE BUENA Y NAVIDAD

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DESDE LA JEFATURA DEPARTAMENTAL DE POLICÍA SE INFORMA QUE EN RELACIÓN A LOS OPERATIVOS REALIZADOS EN VIRTUD DE LOS FESTEJOS DE NOCHE BUENA Y NAVIDAD, EN TODO EL DEPARTAMENTO NO SE REGISTRARON INCIDENTES NI DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD, INGRESANDO UN SOLO CONTRAVENTOR EN ESTA JEFATURA, PROVENIENTE DE BARRIO EL BRILLANTE DE SAN JOSE POR EBRIEDAD Y DESORDEN EN LA VÍA PÚBLICA.

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SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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