Nuevo convenio de Prácticas Educativas Vocacionales Ocupacionales

Mediante el acuerdo entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Esc. N°29, la alumna Micaela Faure desarrolla tareas de cadetería en el municipio local.

El pasado viernes 30 de julio, Directivos de la Escuela Integral N° 29 y representantes de la Municipalidad de Villa Elisa celebraron un nuevo acta-acuerdo de Prácticas Educativas Vocacionales Ocupacionales.

En el marco de este acuerdo entre las instituciones, comenzó a desarrollar tareas de cadetería interna municipal, la alumna Micaela Soledad Faure, durante tres meses, con vigencia desde el 02 de agosto al 29 de octubre del corriente año.

Las jornadas a cumplir por la estudiante serán de lunes a viernes de 8 a 10 horas haciendo un recorrido por las oficinas y las áreas de desarrollo social, empleo y turismo para recibir pedidos de los mandados a realizar, llevar documentación de un área a otra, realizar mandados (farmacia, supermercado, librería, obra social).

Se define la propuesta de Prácticas Educacionales Vocacionales Ocupacionales como una estrategia de la formación integral, que posibilita y habilita a los adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad, en ejercicio pleno de sus derechos, la participación real en el ámbito social y laboral y la iniciación y preparación para la inserción laboral.

El sistema de Prácticas Educativas Vocacionales Ocupacionales no establece entre las partes otro vínculo que no sea pedagógico, no generando relación jurídica laboral alguna entre el practicante y la Municipalidad.

De esta manera, desde el municipio local se siguen fortaleciendo las políticas de integración e inclusión, fomentando la inserción laboral y social de personas con discapacidad.