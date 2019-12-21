NOVEDADES JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON
SECUESTRO DE ELEMENTOS RELACIONADOS A DOS CAUSAS
EN LA FECHA SE LLEVÓ A CABO UN PROCEDIMIENTO EN UN DOMICILIO DE BARRIO TIRO FEDERAL SUR DE ESTA CIUDAD, LUGAR HABITADO POR UN MENOR DE EDAD, QUE TENÍA EN SU PODER ELEMENTOS QUE FUERON SUSTRAÍDOS, SIENDO ESTOS
(04) BOTELLAS DE APERITIVO AMERICANO MARCA MARCELA DE 950CM3 C/U;
(02) BOTELLAS DE VINO TINTO CLÁSICO MARCA TORO VIEJO, DE 1.125CM3 C/U;
(01) BOTELLA DE FERNET, MARCA BRANCA DE 1.000CM3;
(01) CUCHILLA, TIPO CARNICERO, SIN MARCA VISIBLE, CABO PLÁSTICO DE COLOR BLANCO
(01) CUCHILLO, SIN MARCA VISIBLE, CABO DE HUESO
(01) CUCHILLO, SIN MARCA VISIBLE, CABO DE ASTA DE CIERVO
ESTOS BIENES ESTÁN RELACIONADOS A DOS HECHOS DELICTIVOS QUE FUERON DENUNCIADOS, OCURRIDOS EN PERJUICIO DEL CASINO DE SUBOFICIALES DE PREFECTURA NAVAL ARGENTINA Y UN LOCAL COMERCIAL UBICADO EN BARRIO PARQUE DE ESTA CIUDAD.
TOMO INTERVENCIÓN EL FISCAL DE TURNO DR ALEJANDRO PERROUD.
POR AGREDIR A SU PAREJA SUJETO FUE TRASLADADO A JEFATURA
UN MASCULINO DE 26 AÑOS DE EDAD FUE TRASLADADO HASTA ESTA JEFATURA A RAÍZ DE UNA AGRESIÓN QUE REALIZO A SU PAREJA, UNA FEMENINA DE 23 AÑOS DE EDAD, QUIEN RADICO LA CORRESPONDIENTE DENUNCIA. ESTAS PERSONAS SE ENCUENTRAN MOMENTÁNEAMENTE EN LA ZONA, SON ARTISTAS CALLEJEROS ORIUNDOS DE COMODORO RIVADAVIA (CHUBUT). LA VÍCTIMA FUE ASISTIDA Y ALOJADA EN EL HOGAR PARA PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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