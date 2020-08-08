NOVEDADES BRIGADA PREVENCIÓN DELITOS RURALES DE COLON
INFRACCIÓN A LA LEY PROVINCIAL DE CAZA Nº 4841.
PERSONAL DE LA BRIGADA DE ABIGEATO SE HIZO PRESENTE EN UN DOMICILIO DE BARRIO EL BRILLANTE, LUGAR DONDE SEGÚN LLAMADOS ANÓNIMOS HABRÍAN MATADO A UN CIERVO. UNA VEZ PRESENTES PERSONAL DE BRIGADA CONSTARON LO NARRADO Y SE LE INFORMA A LOS INFRACTORES QUE ESTARÍAN INFRINGIENDO LA LEY PROV DE CAZA Nº 4841, PROCEDIÉNDOSE A LABRA LA CORRESPONDIENTE ACTA DE INFRACCIÓN POR LEY PROV DE CAZA, INFORMÁNDOLE QUE TIENE 05 DÍAS HÁBILES PARA PRESENTAR DESCARGO QUE ESTIME PERTINENTE, PROCEDIÉNDOSE AL SECUESTRO Y DECOMISO DE LA CIERVA FAENADA DE APROXIMADAMENTE 30 KILOS.-
TENÍAN UN CARPINCHO ATADO
PERSONAL DE BRIGADA CONSTATA EN UN DOMICILIO DE BARRIO EL BRILLANTE, UNA FAMILIA TENÍA ATADO CON CORREA Y CADENA EN UN POSTE. ANTE ESTA SITUACIÓN SE LES INFORMA QUE SON ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN Y ES DELITO TENERLO ATADO. ENTENDIENDO LAS REGLAMENTACIONES VIGENTE ACCEDIERON A ENTREGAR AL CARPINCHO, PROCEDIÉNDOSE A LABRAR LA CORRESPONDIENTE ACTA DE INFRACCIÓN POR LEY PROV DE CAZA, INFORMÁNDOLE QUE TIENE 05 DÍAS HÁBILES PARA PRESENTAR DESCARGO QUE ESTIME PERTINENTE, PROCEDIÉNDOSE AL SECUESTRO DEL CARPINCHO DE APROXIMADAMENTE UN AÑO. DICHO ANIMAL FUE ENTREGADO A LOS REPRESENTANTES DE LA FUNDACIÓN TEKOVE MYMBA PARA SU LIBERACIÓN.
EN SAN JOSÉ SECUESTRO Y COMISO DE VARIAS JAULAS Y 11 PÁJAROS
REALIZANDO RECORRIDA EN EL MÓVIL PERSONAL DE LA BRIGADA, OBSERVA EN UNA GOMERÍA EN EL PILAR DE LA LUZ DOS TRAMPERAS CON UN PÁJARO CADA UNA SIENDO UN CARDENAL Y UN JILGUERO A TAL CONSTATACIÓN SE REALIZANDO AVERIGUACIONES DONDE SE HACE PRESENTE UN MASCULINO QUIEN MANIFIESTA QUE SON DE SU PROPIEDAD INFORMÁNDOLE AL MISMO QUE SE ENCUENTRA INFRINGIENDO LA LEY PROVINCIAL DE CAZA. CONSECUENTEMENTE SE LABRA LA CORRESPONDIENTE ACTA DE INFRACCIÓN POR LEY PROV DE CAZA. SE SECUESTRÓ EN TOTAL 06 JAULAS Y 11 PÁJAROS, SIENDO ÉSTOS 02 CARDENALES Y 9 JILGUEROS, QUE ESTA PERSONA TENÍAN EN SU PODER. FUERON LLEVADOS A LA RESERVA TEKOVE MYNBA PARA SU LIBERACIÓN.-
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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