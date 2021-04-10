NOVEDADES: ALLANAMIENTO-DETENCIONES- SECUESTRO DE VEHÍCULO
COLÓN: DETENIDA POR DAÑOS EN FLAGRANCIA Y LESIONES
A RAÍZ DENUNCIAS E INCONVENIENTES RESPECTO A UNA DISPUTA Y CONFLICTO FAMILIAR ORIGINADO POR LA POSESIÓN DE UN TERRENO, PERSONAL DE ESTA JEFATURA TUVO QUE INTERVENIR PARA EVITAR QUE UNA DE LAS INTEGRANTES AGREDIERA A LOS DEMÁS. ESTA MUJER SE HABÍA HECHO PRESENTE EN UNA VIVIENDA DE CALLE BOLÍVAR Y ALTERADA, PORTANDO UNA MASA DE HIERRO DAÑABA LAS PAREDES AMENAZANDO CON GOLPEAR A LOS PRESENTES. DE FORMA INMEDIATA SE PROCEDIÓ A LA REDUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ESPOSAS A ESTA MUJER DE 33 AÑOS Y FUE TRASLADADA HASTA LA COMISARÍA DE MINORIDAD DONDE QUEDÓ ALOJADA CON CONOCIMIENTO DEL FISCAL DE TURNO DR JUAN SEBASTIÁN BLANC. DÁNDOSE INTERVENCIÓN ADEMÁS AL PERSONAL DE DIVISIÓN TOXICOLOGÍA AL CONSTATARSE EN EL INTERIOR DE LA VIVIENDA UNA SUSTANCIA VEGETAL QUE PODRÍA TRATARSE DE CANNABIS SATIVA.
AUTO SECUESTRADO EN PLANTA VERIFICACIÓN
PERSONAL DE LA PLANTA DE VERIFICACIÓN DEPENDIENTE DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES DE ESTA JEFATURA, REALIZANDO LABORES ORDINARIAS Y DE RUTINA, CONSTATA ANOMALÍAS EN EL GRABADO DE CHASIS DE UN AUTOMÓVIL MARCA RENAULT, MODELO 9 GTL, TIPO SEDAN 4 PUERTAS, DE COLOR BORDO, NOTANDO ADEMÁS LA PRESENCIA DE SUPRESIÓN Y ADULTERACIÓN EN GRABADO DE MOTOR. ESTE RODADO QUE FUE FORMALMENTE SECUESTRADO, ESTABA EN PODER DE UN MASCULINO DE 42 AÑOS, DOMICILIADO EN COLONIA SAN ANSELMO, QUIEN FUE TRASLADADO HASTA LA JEFATURA PARA SU CORRECTA IDENTIFICACIÓN. PONIENDO EN CONOCIMIENTO AL FISCAL DE TURNO.
TRES DETENIDOS POR AMENAZAS CALIFICADAS
PERSONAL DE ESTA JEFATURA TOMO CONOCIMIENTO QUE EN EL DOMICILIO DE UN FUNCIONARIO POLICIAL, UBICADO EN PASO DE LOS ANDES AL 300 TRES PERSONAS SE HABÍAN HECHO PRESENTES, EN ESTADO DE EBRIEDAD Y CON INTENCIONES DE INGRESAR A SU VIVIENDA, SIENDO UNO DE ESTOS PADRES DE UN MENOR, HIJO DE SU ACTUAL PAREJA. EN VIRTUD DE LO ACONTECIDO Y ANTE LA NEGATIVA DE ESTOS SUJETOS DE ABANDONAR EL LUGAR, MANTENIENDO EN TODO MOMENTO UNA POSTURA HOSTIL SON REDUCIDOS Y TRASLADARLOS HACIA JEFATURA DEPARTAMENTAL. ESTAS PERSONAS DE 31, 19 Y 18 AÑOS QUE QUEDARON ALOJADOS EN LA JEFATURA DEPARTAMENTAL FUERON CORRECTAMENTE IDENTIFICADAS. ACTUÁNDOSE CON CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON.
SAN JOSÉ: DETENIDO POR AMENAZAR Y EXTORSIONAR A UNA MUJER
PERSONAL DE COMISARÍA SAN JOSÉ PROCEDE A LA DETENCIÓN DE UN MASCULINO DE NACIONALIDAD URUGUAYA DE 29 AÑOS DE EDAD Y PROCEDE A CUMPLIMENTAR MEDIANTE OFICIO UNA ORDEN DE ALLANAMIENTO Y REQUISA DOMICILIARIA EN UNA FINCA, UBICADA SOBRE CALLE MALVINAS ARGENTINAS AL 800 DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ. LUGAR DONDE SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE DOS EQUIPOS DE TELEFONÍA CELULAR, ESTOS ELEMENTOS GUARDAN RELACIÓN CON EL HECHO QUE SE INVESTIGA, QUE SE ORIGINÓ A RAÍZ DE DENUNCIA RADICADA POR UNA CIUDADANA, QUIEN ERA VÍCTIMA DE AMENAZAS Y EXTORSIONES, POR PARTE DE ESTE SUJETO. COMUNICADO EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO AL FISCAL DE TURNO DR JUAN SEBASTIÁN BLANC SE PROCEDIÓ AL TRASLADO DE ESTE SUJETO HASTA LA JEFATURA DEPARTAMENTAL DONDE QUEDARÁ ALOJADO A DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES.
ALLANAMIENTO POR VIOLENCIA FAMILIAR EN VILLA ELISA
EN RELACIÓN A UN HECHO QUE FUE DENUNCIADO POR UN CIUDADANO DE 55 AÑOS QUE TIENE UNA DISPUTA CON SU EX MUJER. ESTA PERSONA MANIFIESTA QUE SE ENCONTRABA CIRCULANDO EN SU CAMIONETA COMENZARON A DISCUTIR Y ELLA LO AGREDIÓ EN FORMA FÍSICA Y LUEGO SE GOLPEABA SOLA GRITÁNDOLE QUE LO IBA A DENUNCIAR, ANTE ESTA SITUACIÓN DETIENE SU MARCHA FRENTE A COMISARÍA VILLA ELISA, MOMENTO EN QUE APROVECHA ESTA FEMENINA PARA RETIRARSE CON SU HIJO MENOR EN BRAZOS. ATENTO A ESTO SE PONE EN CONOCIMIENTO AL JUZGADO DE PAZ Y MEDIANTE UN OFICIO EMANADO POR ESA MAGISTRATURA SE REALIZA UN ALLANAMIENTO EN LA VIVIENDA, UBICADA SOBRE CALLE ANDRÉS ROUDE, DE LA CIUDAD JARDÍN, DONDE CONVIVEN Y SE PROCEDE AL FORMAL SECUESTRO DE UN ARMA DE FUEGO CALIBRE 22.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415