No habrá recolección de residuos

Desde la Coordinación de Servicios Públicos se informa que, atento al duelo decretado, no se realizará el servicio de recolección de residuos en el día de la fecha, por lo que solicita a la comunidad no depositar los residuos sólidos urbanos en la vía pública.

La medida se enmarca en el Decreto Nº 26.219 el cual dispone el cese de actividades en el ámbito municipal, tal cual fuera comunicado oportunamente.

Por ello, es que se solicita a la población no retirar los residuos y no depositar en los contenedores para evitar que los mismos se vean superados en su capacidad.

Mañana sábado, 4 de enero, el municipio dispondrá de una guardia extraordinaria. Luego, paulatinamente, volverá a la frecuencia habitual a partir del mediodía del domingo por la tarde.

El cuidado del medio ambiente es responsabilidad del Estado, así como también de la ciudadanía en su conjunto.