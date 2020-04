No habra recoleccion de residuos este Viernes Santo

La Coordinacion General de Servicios Publicos informo que desde las 22.00 de este jueves 09 de abril hasta las 03 de la madrugada del sabado 11, no habra recoleccion de residuos solidos urbanos.

Durante esas horas, el area municipal dispondra del tiempo para el lavado completo de los nueve camiones y desinfeccion de los mismos incluida sus cabinas y elementos de proteccion del personal. Ademas, se procedera a realizarse los mantenimientos mecanicos necesarios para dejarlos en condiciones.

De esta manera se pide colaboracion a la comunidad para que no retire los residuos durante todo el viernes, no solo a las veredas, sino tambien, no arrojar los residuos en los contenedores para no generar acumulacion de residuos y por ende, la contaminacion ambiental que se produce al desbordarse los contenedores.