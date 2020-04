Municipalidad Ubajay Información importante

El Municipio de Ubajay comunica los principales conceptos de la nueva fase de la cuarentena que se prorrogó por DNU Nº 408/20 hasta el 10 de mayo inclusive

🔹 ¿Se puede salir a caminar en todo el país?

No. Si bien el gobierno nacional autorizara a salir a caminar a 500 metros a la redonda durante una hora diaria, la decisión final quedó en manos de las provincias.

El DNU indica que las provincias podrán tomar la decisión en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos departamentos o partidos y que podrán incluso determinar uno o algunos días para ejercer ese derecho, limitar su duración y, eventualmente, suspenderlo con el fin de proteger la salud pública.

Entre Ríos hasta el momento no ha tomado ninguna decisión al respecto.

Por otro lado, el DNU recomienda el uso de tapabocas para quienes deben o pueden salir.

🔹 En caso de que Entre Ríos lo permitiese ¿la hora en la que se puede salir puede usarse para realizar deporte?

En caso de que Entre Ríos lo autorice se podrá salir a la calle por una hora diaria con fines de esparcimiento, pero no para hacer deportes.

🔹 ¿Se deberá contar con el permiso especial para circular?

Sí. Quienes realicen actividades exceptuadas deben tener el Certificado Único Habilitante para Circulación, que se puede tramitar en www.tramitesadistancia.gob.ar.

🔹 Además de las ya existentes ¿hay nuevas excepciones o actividades que se puedan realizar?

No. Durante los próximos días, Entre Ríos como otras provincias -no comprometidas con la pandemia-, podrá sumar excepciones al aislamiento permitiendo realizar otras actividades.

No obstante, según el DNU, en los distritos o departamentos en los que se quieran habilitar actividades se deberá cumplir con los siguientes parámetros epidemiológicos:

a) el tiempo de duplicación de casos confirmados de Covid-19 no debe ser inferior a 15 días;

b) el sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la potencial demanda sanitaria;

c) debe existir una evaluación positiva de las autoridades sanitarias respecto del riesgo socio-sanitario con relación a la densidad poblacional;

d) la proporción de personas exceptuadas no podrá superar el 50% de la población del área afectada y

e) no estar definido como zona de transmisión local.

Por otro lado, todas las actividades exceptuadas deberán ser autorizadas en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación y con la implementación, en forma previa, un protocolo de para el funcionamiento que dé cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad, nacionales y locales.

🔹 ¿Qué actividades siguen suspendidas en todo el país?

La prohibición alcanza al dictado de clases, eventos sociales, eventos masivos, centros comerciales, cines, bibliotecas, locales gastronómicos, gimnasios, teatros, museos, parques y plazas y cualquier otro espacio público o privado.

Se mantendrá el cierre de fronteras, el transporte aeronáutico, entre jurisdicciones e internacional, así como están exceptuados de acudir a sus trabajos personas dentro del grupo de riesgo.