Municipalidad de Pronunciamiento

Desde el Municipio queremos informar a la comunidad sobre la actual situación que atraviesa nuestra provincia en cuanto a la infeccion vírica conocida como DENGUE.

Hasta el día de la fecha no se han registrado casos en la localidad de Pronunciamiento, esto no significa que no tengamos que estar alerta ante esta problemática. En estos momentos es cuando debemos tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance desde nuestros hogares.

Pedimos a cada vecino que mantenga limpio sus patios deshaciéndose de todos los elementos que puedan acumular agua y cortar el pasto periódicamente, estos son potenciales reservorios para la proliferación de larvas.

En cuanto a la pulverización queremos aclarar que la misma no se realiza hasta que haya un caso sospechoso fehaciente.

Las pulverizaciones se hacen con Insecticidas , por este motivo se deben realizar cuando se consideren extremadamente necesarias, esta es una medidas complementarias a la limpieza y mantenimiento por parte de cada vecino.

Durante la semana se estuvo entregando folletería y concientizando a las personas durante los controles que se siguen llevando adelante por la otra emergencia sanitaria que estamos transitando el COVID_19.

Ante cualquier duda, estamos a su disposicion para asesorarlos.