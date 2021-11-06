MUJER PIERDE LA VIDA EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN RUTA 130 Y CAMINO A LA SUIZA.
EN HORAS DE LA NOCHE, SIENDO LAS 20:50 APROXIMADAMENTE, PERSONAL DE COMISARÍA VILLA ELISA, INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO, OCURRIDO EN INTERSECCIÓN DE RUTA130 Y CAMINO A LA SUIZA, LUGAR DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER IMPACTAN UN AUTOMÓVIL GALAXY, DE COLOR GRIS CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 35 AÑOS, QUIEN IBA ACOMPAÑADO DE SU FAMILIA (SU ESPOSA 34 AÑOS Y SUS DOS HIJOS MENORES DE EDAD) Y UNA CAMIONETA TOYOTA HILUX, CONDUCIDA POR UN CIUDADANO DE 71 AÑOS. COMO CONSECUENCIA DE LA COLISIÓN TODOS LOS INTERVINIENTES SON TRASLADADOS HACIA EL NOSOCOMIO LOCAL Y LAMENTABLEMENTE LA FEMENINA, ESPOSA DEL CONDUCTOR DEL GALAXY PIERDE LA VIDA.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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