MUERTE NATURAL
PERSONAL POLICIAL DE COMISARÍA LA PICADA ALREDEDOR DE LAS 09:30 HORAS, CONCURRIÓ A CALLES MAIPÚ Y PRESIDENTE PERÓN DE ESA LOCALIDAD, A RAÍZ DE UN LLAMADO EL CUAL DABA CUENTA DE UNA PERSONA CAÍDA EN LA VÍA PÚBLICA, SIN VIDA.
PRESENTES EN EL LUGAR JUNTO A BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE SAN JOSE Y MEDICO EN TURNO, QUIEN LUEGO DE REALIZAR LOS ESTUDIOS PRELIMINARES, CERTIFICA QUE SE TRATARIA DE UNA PERSONA, DE SEXO MASCULINO, DE 55 AÑOS DE EDAD,DOMICILIADO EN BARRIO SAN BERNARDO DE DICHA LOCALIDAD.EL CUAL HABRIA SUFRIDO UN PARO CARDIO RESPIRATORIO, NO TRAUMATICO, MUERTE SUBITA.
SE INFORMÓ A LA FISCALÍA EN TURNO A CARGO DEL DR. ALEJANDRO PERROUD QUIEN DISPUSO EL INICIO DE ACTUACIONES SIMPLES POLICIALES.-
__
SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415