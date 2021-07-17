MOTOCICLISTA QUE REALIZABA MANIOBRAS PELIGROSAS EN LA VÍA PÚBLICA FUE TRASLADADO HASTA JEFATURA
PERSONAL DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO, TRASLADA A UN JOVEN SANJOSESINO DE 18 AÑOS HASTA LA JEFATURA DEPARTAMENTAL, QUIEN FUE INTERCEPTADO CUANDO SE ENCONTRABA REALIZANDO MANIOBRAS RIESGOSAS JUNTO A UN GRUPO DE AMIGOS, EN MOTO, ALTERANDO EL ORDEN PÚBLICO Y AL VER LA PRESENCIA POLICIAL, SE DAN A LA FUGA EN ZONA DEL BAJO PARQUE DE ESTA CIUDAD, PONIENDO EN RIESGO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS QUE CIRCULABAN POR EL LUGAR. POSTERIORMENTE AL SUFRIR UN DESPERFECTO EN EL RODADO, PERSONAL POLICIAL LOGRA APREHENDERLO Y ES CONDUCIDO HASTA DEPENDENCIA POLICIAL, LABRÁNDOSE EL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE POR INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY 3815. RETENIÉNDOSE PREVENTIVAMENTE SU MOTO.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415