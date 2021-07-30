MOTO SUSTRAÍDA EN SAN JOSÉ FUE RECUPERADA POR PERSONAL POLICIAL EN COLÒN
EN RELACIÓN A UNA DENUNCIA RADICADA EN LA VÍSPERA POR UNA CIUDADANA DE 24 AÑOS, QUIEN FUE VÍCTIMA DE LA SUSTRACCIÓN DE SU MOTO CORVEN ENERGY 110 CC, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ. LUEGO DE TAREAS INVESTIGATIVAS, SUMADO A UNA INTENSA BÚSQUEDA EN CONJUNTO CON PERSONAL DE INVESTIGACIONES, COMISARÍA SAN JOSÉ Y COMANDO RADIOELÉCTRICO, SE LOGRA INTERCEPTAR A DOS MASCULINOS A BORDO DE UN RODADO CON SIMILARES CARACTERÍSTICAS AL SUSTRAÍDO EN BOULEVARD GÜEMES Y CRAVIOTTO DE ESTA CIUDAD. UNA VEZ COMUNICADA LA NOVEDAD AL FISCAL DE TURNO SE TRASLADADA A ESTOS JÓVENES DE 15 Y 14 AÑOS HASTA COMISARÍA DE MINORIDAD, EN TANTO EL MOTOVEHÍCULO FUE FORMALMENTE SECUESTRADO PARA SER POSTERIORMENTE ENTREGADO A SU PROPIETARIA. CONTINUÁNDOSE CON LAS ACTUACIONES DE RIGOR PERTINENTES.
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