MISA EN CONMEMORACIÓN DEL 188º ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.
EN EL DIA DE LA FECHA CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL ANIVERSARIO Nº 188 DE LA CREACIÓN DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS. EL COMANDO SUPERIOR DE ESTA JEFATURA, JUNTO A TODO EL PERSONAL A SU CARGO, PARTICIPÓ DE UNA CÁLIDA Y EMOTIVA MISA, JUNTO A TODA LA COMUNIDAD EN LA PARROQUIA «SANTO JUSTO Y PASTOR» DE NUESTRA CIUDAD.
FINALIZANDO CON LA COLOCACIÓN POR PARTE DEL SUB JEFE DEPARTAMENTAL COLON COMISARIO MAYOR EMILIO GERMAN PIAGGIO Y EL COMISARIO PRINCIPAL ADRIAN MADERA DE UNA OFRENDA FLORAL EN EL MONUMENTO A LOS POLICÍAS CAÍDOS EN CUMPLIMIENTO DEL DEBER, LUEGO SE EFECTUÓ UN MINUTO DE SILENCIO EN HOMENAJE A LOS MISMOS. TAMBIÉN SE COLOCÓ UNA OFRENDA FLORAL EN LA CRUZ MAYOR DEL CEMENTERIO LOCAL.
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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