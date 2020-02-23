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MENOR DE EDAD SUSTRAE UNA MOTO

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EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, PERSONAL DE COMISARIA QUE SE ENCONTRABA DE RECORRIDA DE PREVENCIÓN, SON ALERTADOS DE LA SUSTRACCIÓN DE UNA MOTO YAMAHA CRYPTON 110 CC, ATENTO A ESTO LOGRAN LOCALIZAR AL RODADO EN CUESTIÓN JUNTO A UN MASCULINO MENOR DE EDAD QUE AL VER LA PRESENCIA DE LOS UNIFORMADOS SE DA A LA FUGA, PERO ES APREHENDIDO; UNA VEZ ANOTICIADA LA FISCAL DE TURNO ORDENA EL SECUESTRO DE LA MOTO, PARA POSTERIOR ENTREGA A SU PROPIETARIO, EN TANTO EL JOVEN DE 17 AÑOS DE EDAD FUE TRASLADADO A LA COMISARIA DE MINORIDAD EN COMPAÑÍA DEL PERSONAL DEL ANAF DE SAN JOSÉ, SIENDO ENTREGADO A SUS PROGENITORES.

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SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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