MENOR DE EDAD SUSTRAE UNA MOTO
EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, PERSONAL DE COMISARIA QUE SE ENCONTRABA DE RECORRIDA DE PREVENCIÓN, SON ALERTADOS DE LA SUSTRACCIÓN DE UNA MOTO YAMAHA CRYPTON 110 CC, ATENTO A ESTO LOGRAN LOCALIZAR AL RODADO EN CUESTIÓN JUNTO A UN MASCULINO MENOR DE EDAD QUE AL VER LA PRESENCIA DE LOS UNIFORMADOS SE DA A LA FUGA, PERO ES APREHENDIDO; UNA VEZ ANOTICIADA LA FISCAL DE TURNO ORDENA EL SECUESTRO DE LA MOTO, PARA POSTERIOR ENTREGA A SU PROPIETARIO, EN TANTO EL JOVEN DE 17 AÑOS DE EDAD FUE TRASLADADO A LA COMISARIA DE MINORIDAD EN COMPAÑÍA DEL PERSONAL DEL ANAF DE SAN JOSÉ, SIENDO ENTREGADO A SUS PROGENITORES.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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