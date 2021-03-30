MEGA OPERATIVO EN BARRIO EL BRILLANTE
COMO ESTABA DISPUESTO Y DIAGRAMADO DESDE EL COMANDO SUPERIOR DE ESTA JEFATURA DEPARTAMENTAL, EN LA TARDE DEL DIA LUNES SE DIO INICIO A UN OPERATIVO DE SATURACIÓN EN BARRIO EL BRILLANTE A LAS 18:45 HORAS, VARIAS DOTACIONES SE CONCENTRARON EN DISTINTOS PUNTOS ESTRATÉGICOS, DESPLEGÁNDOSE EVENTUALMENTE PARA REALIZAR CONTROLES ESPECIALES, VEHICULARES, DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS Y PRINCIPALMENTE DE PREVENCIÓN DE DELITOS Y/ O CONTRAVENCIONES.
PARTICIPARON DEL DISPOSITIVO MAS DE 20 POLICÍAS DE VARIAS PATRULLAS, INCLUYENDO PERSONAL DE LA DIVISIÓN OPERACIONES Y SEGURIDAD, HABIENDO SIDO PARTÍCIPES LA COMISARÍA DE LA JURISDICCIÓN, PERSONAL DE COMISARÍA SAN JOSÉ, SECCIÓN GUARDIA ESPECIAL, SECCIÓN COMANDO RADIOELÉCTRICO, SECCIÓN MOTORIZADA CON GRAN CANTIDAD VEHÍCULOS ENTRE CAMIONETAS, AUTOS Y MOTOS, PERMITIENDO GRAN MOVILIDAD EN ENTRE LAS DISTINTAS ACCIONES REALIZADAS, SE CONTROLÓ INGRESOS Y EGRESOS DE RODADOS COMO ASÍ TAMBIÉN RECORRIDAS PERIFÉRICA.
SIENDO LAS 21:30 HORAS SE FINALIZA OPERATIVO IMPUESTO POR EL COMANDO DE ESTA JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON, INFORMANDO QUE EN SU TRANSCURSO SE IDENTIFICARON 150 PERSONAS Y SE EFECTUARON (11) RETENCIONES PREVENTIVAS DE MOTOCICLETAS.-
SE CONTINUARÁ REALIZANDO ESTE TIPO DE DESPLIEGUES Y CONTROLES DE MANERA INTENSIVA EN TODO EL DEPARTAMENTO QUE SERÁN ESTRATÉGICAMENTE EJECUTADOS, DE MANERA PERIÓDICA ESPONTÁNEOS Y ROTATIVOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA JURISDICCIÓN.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415