Mediante una gestión municipal comercios locales incorporan a once jóvenes para trabajar

Durante seis meses harán entrenamientos laborales de lunes a viernes en emprendimientos colonenses.

La oficina de empleo municipal de Colón firmó convenios con empresarios, comercios y emprendimientos locales, mediante el cual a través del programa de joven o de inserción laboral por discapacidad, once jóvenes de la ciudad trabajarán durante seis meses, remunerados por el ministerio de Trabajo, mientras que los empleadores abonarán seguro y obra social.

Lo harán en una fábrica de alimentos saludables, una fiambrería, una peluquería, una mercería y una verdulería, entre otros comercios.

El martes se firmó el convenio con la propietaria de una verdulería de calle Bolívar, donde una joven con discapacidad trabajará de lunes a viernes durante cuatro horas, con la posibilidad de flexibilizar los días y horarios.

El ministerio de Trabajo abona un salario, mientras que el empleador debe cubrir los gastos de prestación de salud y seguro de accidentes personales.

Alejandra Kuttel, propietaria del comercio, comentó: “El municipio de Colón a través de empleo me envían chicos para que yo entreviste y me ayuden en las tareas que yo tengo, el programa que ayuda con el pago y a ellos les sirve el espacio que brindo en mi trabajo” señaló la comerciante de Colón.

En ese sentido, agregó: “Hoy firmé para que ingrese una de las chicas en agosto, y a su vez una de las chicas que es algo nuevo para mí también, es con discapacidad, estoy contenta y conforme con este plan” señaló.

La comerciante dijo que mediante el mencionado programa de inserción laboral “me ayudan a mí y se da una posibilidad más a otra persona, ampliar conocimientos” expresó.

Cabe recordar que doce chicos de la Asociación No Me Olvides Síndrome de Down también ingresaron recientemente en el programa laboral, gestionado por la oficina de empleo de la municipalidad de Colón.