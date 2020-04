Mattiauda cuestionó designaciones en cargos no esenciales en medio de la crisis sanitaria y financiera

El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Nicolás Mattiauda, cuestionó designaciones en el gobierno provincial en cargos que considera “no esenciales para el funcionamiento del Estado” en medio de la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus, y pidió “mayor responsabilidad en la optimización y el manejo de los recursos” ante la grave situación financiera que se atraviesa.

Para el legislador de Gualeguaychú, en el “momento de incertidumbre y expectativa que se vive” en plena lucha contra el COVID-19, “con parálisis de la actividad productiva y el consecuente impacto en la economía, y con sectores que reclaman asistencia para subsistir, el gobierno provincial engrosa su estructura con designaciones que, al menos en este contexto, considero no esenciales”.

En ese sentido, el diputado afirmó que en medio de la crisis sanitaria “faltan médicos, enfermeros, policías y muchos insumos, no más funcionarios políticos”, y le pidió al gobernador, Gustavo Bordet, que tenga “mayor responsabilidad en la optimización y el manejo de los recursos”.

El legislador señaló que “todos los sectores hacen esfuerzos en esta delicada situación, principalmente los privados; incluso en la provincia ha habido reducción de haberes para funcionarios, legisladores, la justicia, y se sumaron municipios y concejos deliberantes, pero no sirve quedar bien ante la sociedad bajando sueldos políticos si el gasto es discrecional y se hacen designaciones en áreas cuya falta de recurso humano no resiente el funcionamiento del Estado”.

“La sociedad pide a la política gestos de austeridad y de compromiso con la situación de emergencia, sin embargo, el gobierno agranda la estructura del estado para cumplir con compromisos políticos que quizás no serían tan cuestionados en un contexto diferente a la de una emergencia sanitaria y financiera como la que atravesamos”, sentenció.

Mattiauda recordó que el gobierno “tiene serias dificultades para abonar los salarios y la situación puede agravarse”, ya que la parálisis de las actividades productivas y comerciales debido a la cuarentena obligatoria “hundió la recaudación provincial y por lo tanto los ingresos del gobierno van a caer entre tres y cuatro veces, sumado a que la coparticipación se redujo a la mitad”.

El diputado reprochó que, en el actual contexto, el gobierno “engrose su estructura” con nombramientos políticos “que no son imprescindibles ni esenciales para el funcionamiento en medio de la pandemia”. “Si la plata no alcanza, si se debió priorizar el gasto en áreas sensibles y aumentar la asistencia hacia los sectores más vulnerables de la sociedad, entonces es inoportuna la creación de cargos que no sirven para mejorar el funcionamiento del Estado, mientras los servicios declarados esenciales e imprescindibles siguen padeciendo la falta de infraestructura y recursos humanos”, puntualizó.

Prensa Diputado Nicolás Mattiauda