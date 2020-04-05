MASCULINO DETENIDO POR ROBO CALIFICADO, PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD Y LESIONES A UNA OCTOGENARIA
EN LA PRIMERAS HORAS DE HOY, SE TOMÓ CONOCIMIENTO DE UN ILÍCITO ACAECIDO EN CALLE HÉCTOR DE ELIA AL 1100 DE VILLA ELISA, DONDE HABITA UNA OCTOGENARIA QUE FUE SORPRENDIDA POR UN MALVIVIENTE QUE LUEGO DE FORZAR UN PEQUEÑO VENTILUZ DEL BAÑO, INGRESA AL INTERIOR DE LA VIVIENDA, FORCEJEA CON ELLA, LE EXIGE LA ENTREGA DE DINERO, LE SACA UN ANILLO DE ORO QUE TENÍA COLOCADA EN SU MANO, PARA LUEGO RETIRARSE DEL DOMICILIO POR LA PUERTA DEL FRENTE CERRANDO CON LLAVE. ESTA CIUDADANA LOGRA RECOMPONERSE Y ALERTA A SUS VECINOS LO OCURRIDO, QUIENES DAN AVISO AL PERSONAL DE COMISARIA VILLA ELISA, QUE ARRIBAN AL LUGAR, REALIZANDO DE MANERA INMEDIATA DISTINTAS DILIGENCIAS DE FORMA MANCOMUNADA CON PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES Y SECCIÓN CRIMINALÍSTICA. CONSECUENTEMENTE LUEGO DE LAS PESQUISAS SE LOGRA EL SECUESTRO DE INDICIOS, EN LOS ALREDEDORES DE LA VIVIENDA Y TENIENDO EN CUENTA EL REGISTRO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS MÁS LOS DATOS DE INTERÉS APORTADOS POR LA VÍCTIMA SE LOGRÓ DAR CON EL SUPUESTO AUTOR DEL DELITO EL CUAL VIVE HACE UN PAR DE MESES EN LA CIUDAD JARDÍN Y QUE CUENTA CON UN FRONDOSO ANTECEDENTE POR HECHOS COMETIDOS EN ESTA PROVINCIA Y OTRA DEL LITORAL. CON CONOCIMIENTO DEL FISCAL DE TURNO DR SEBASTIÁN BLANC SE LOGRA REALIZAR ALLANAMIENTO Y REGISTRO DOMICILIARIO EN UN DOMICILIO UBICADO SOBRE TRATADO DEL PILAR AL 1100, LUGAR DONDE SE LOGRÓ ENCONTRAR ELEMENTOS DE INTERÉS PARA LA CAUSA, Y EL ANILLO SUSTRAÍDO A LA VÍCTIMA QUE SE ENCONTRABA DENTRO DE LAS PRENDAS DE ESTE JOVEN, QUIEN QUEDO ARRESTADO POR EL SUPUESTO DELITO DE ROBO CALIFICADO, PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD Y LESIONES LEVES. SIENDO TRASLADADO HACIA JEFATURA COLÓN DONDE QUEDA ALOJADO A DISPOSICIÓN DE FISCALÍA ACTUANTE.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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