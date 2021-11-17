MASCULINO CON PEDIDO DE DETENCIÓN FUE INTERCEPTADO POR PERSONAL DE COMISARIA VILLA ELISA
A RAÍZ DE UN PEDIDO DE COLABORACIÓN FUNCIONAL Y EN VIRTUD DE UN OFICIO PROVENIENTE DEL JUZGADO DE GARANTÍAS Nº 1 DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY A CARGO DE LA DRA MELISA MARÍA RÍOS, SE PROCEDE A LA LOCALIZACIÓN DE UN CIUDADANO, QUIEN SE ENCONTRABA CON PEDIDO DE DETENCIÓN VIGENTE, EN EL MARCO DE UNA CAUSA DEL AÑO 2018 POR HOMICIDIO CULPOSO EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO. LUEGO DE SER CONDUCIDO HASTA COMISARÍA DE VILLA ELISA, FUE EFECTIVIZADO SU TRASLADO HASTA COMISARÍA 1º DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY DONDE QUEDA A DISPOSICIÓN DE LA FISCAL DRA MARÍA JOSÉ LABALTA.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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