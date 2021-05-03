Mas detenidos en nuestro departamento
DETENIDO POR ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD POLICIAL, LESIONES Y AMENAZAS.
EN LA VÍSPERA ALREDEDOR DE LA HORA 21, PERSONAL POLICIAL DE COMISARÍA UBAJAY DEBIÓ CONCURRIR A UN DOMICILIO SITO EN CALLE CALAGUALA, DEBIDO A UN LLAMADO TELEFÓNICO, QUE ALERTABA DE RUIDOS MOLESTOS, AL LLEGAR AL LUGAR EL PROPIETARIO DEL INMUEBLE OFUSCADO POR LA PRESENCIA DE LOS UNIFORMADOS, COMENZÓ AGREDIR PRIMERO VERBALMENTE Y LUEGO A GOLPES DE PUÑO TOMANDO A SU VEZ UNA MADERA, PUDIÉNDOSE LOGRAR SU APREHENSIÓN, Y CESE DE ACTITUD, COMO SE EFECTIVIZÓ SU TRASLADO A JEFATURA DPTAL. COLON.
SE DIO CONOCIMIENTO A LA FISCALÍA EN TURNO DEL DR. ALEJANDRO PERROUD, QUIEN DISPUSO QUE QUEDE DETENIDO ESTE CIUDADANO DE 40 AÑOS, POR EL SUPUESTO DELITO DE ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, LESIONES LEVES, Y AMENAZAS A LOS FUNCIONARIOS INTERVINIENTES, PREVIA IDENTIFICACIÓN EN LA SECCIÓN ANTECEDENTES PERSONALES Y EXAMEN MÉDICO.
DETENIDOS POR EBRIEDAD Y DESORDEN EN LA VÍA PÚBLICA
EN LA MADRUGADA DE ESTE DOMINGO, HORA 01 APROXIMADAMENTE, PERSONAL POLICIAL ACUDE A UNA GRESCA EN CALLES PRESIDENTE PERÓN Y BOULEVARD GAILLARD, PROTAGONIZADO POR TRES MASCULINOS JÓVENES, DONDE EL ACCIONAR POLICIAL LOGRÓ LA APREHENSIÓN DE DOS CIUDADANOS MAYORES DE EDAD, UNO DE 18 AÑOS DE EDAD Y OTRO DE 20 AÑOS, VECINOS DE NUESTRA CIUDAD, QUIENES QUEDARON ALOJADOS EN ESTA JEFATURA POR INFRACCIÓN A LA LEY 3815 Y MODIFICATORIAS VIGENTES, A LOS ARTS. 41º Y 43º (POR DESORDEN Y EBRIEDAD) EN TANTO EL TERCERO UN MENOR DE EDAD, FUE TRASLADADO A CRÍA. DE MINORIDAD Y FAMILIA PARA LUEGO DE LOS EXÁMENES MÉDICOS DE RIGOR, FUE ENTREGADO A SU PROGENITORES. TODOS FUERON NOTIFICADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL DNU VIGENTE.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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