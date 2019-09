MACRI Y SUS NUMEROS AL ROJO VIVO Por Juan Martin Garay (*)

El Presupuesto de Macri para el año entrante tiene 3 variables que hasta el momento nunca se cumplieron año a año desde que está a cargo del Gobierno Nacional. Parece más un raconto de utopías económicas que un Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la Nación.

Hace 12 meses cuando fue presentada la “Ley de Leyes”, el presupuesto en ejecución de este año, Macri nos dijo que la inflación para el 2019 sería del 23% y hoy es superior al 54%; que la economía (en términos de PBI) iba a caer al 0,5% pero cayó mucho más, un 2,6%; que el dólar promedio estaría en los $40 y ya supera los $60. Para el 2020 Macri nos dice (si es reelecto) que la inflación va a ser del 34% -bajaría 20 puntos-; que la economía (en términos de PBI) tendrá un crecimiento del 1% (lo que implica que si ya caímos un 2,6%, creceríamos un 3,6% de acá al año que viene); y que el dólar promedio estará en el orden de los $67, cuando ya se habla de un valor mucho mayor. ¿Le creemos?

Por otra parte, no menos importante, a los 133 mil millones de dólares que ya se fugaron aún restan sumarle (para fugar) 5.400 millones que se están negociando de manera expectante con el FMI como parte del 6º desembolso. ¿Cuándo termina esta vorágine y deseo descontrolado por las frescas divisas del norte? peor aún ¿cómo termina esta historia para el pueblo argentino?

Cuando Macri asumió el 10 de diciembre de 2015 recibió una Nación que debía el 37,46% del PBI, a quien asuma el próximo 10 de diciembre de 2019 (todo indica que será Alberto Fernández) Macri le entregará una Nación con una deuda de casi el 95% del PBI, porque en 4 años el PBI se achico en 210 mil millones de dólares y la deuda aumentó en 163 mil millones de dólares.

Mauricio Macri no vio con rostro humano durante estos 4 años a su propuesta económica, le faltó alma y no la concibió con un marco de referencia a lo social, pues hay valores que deben regirla teniendo en el centro a la persona humana y no lo hizo, buscó “cerrar números” sin tener en cuenta la cuestión social y además nos endeudó a 100 años.

(*) Concejal del Partido Justicialista / Presidente del Bloque de Concejales (PJ/FPV) de Concepción del Uruguay / Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

Fuentes: Ministerio de Hacienda / Observatorio de la Deuda Externa / El Cronista Comercial / infobae.