Los termotanques solares de CAFESG ya están funcionando

Luis Benedetto, presidente de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande, visitó este viernes el domicilio de Víctor, un vecino del barrio San Agustín de la ciudad de Concordia que accedió al crédito del programa “Tu hogar sustentable” que promueve la compra e instalación de calefones solares. Estuvieron junto al presidente de CAFESG, los vocales Eduardo Mozetic y Marcelo López.

Víctor es jubilado, al igual que su esposa, “esto viene del cielo” dijo sobre la realidad de ya tener el agua caliente de un termotanque solar, y continuó emocionado su relato “teníamos el calefón a gas, ahora ya no usamos gas, hace muchos años que yo soñaba con tener un termotanque de estos, ese era mi sueño, y este crédito llegó en el momento justo, porque a nosotros no nos da para ir a comprarlo ni a plazo ni a contado, porque no me dan por la edad que tengo, esto viene del cielo es un regalo”

“Estamos muy contentos y agradecidos, para realizar los trámites los chicos de CAFESG nos ayudaron, también vinieron los asesores a verificar el techo y la altura del tanque, el trámite no fue complicado y la cuota la podemos afrontar, un poco con lo que ahorramos de la garrafa y otro poquito ponemos, pero es poco tiempo” agregó Don Víctor.

Por último, invitó a que “las personas lo hagan, porque esto no es una comodidad solamente para nosotros, sino que lo es para todos y para el medio ambiente inclusive” finalizó.

Por su parte, Benedetto manifestó que “a este programa, “Tu hogar sustentable” lo pusimos en marcha hace aproximadamente 30 días, y ya está dando sus frutos, hoy vinimos a visitar uno de los primeros domicilios donde accedieron a este crédito y vemos la realidad hecha con el equipo colocado, y los beneficiarios están muy contentos, nos manifestaban ellos el ahorro que significa y también algo que es muy importante, el cuidado del medio ambiente”.

“En este caso es un matrimonio jubilado en el cual creo que tiene doble efecto este programa para ellos, el ahorro en gas les permite poder pagar la cuota, sobre todo porque nosotros hicimos un financiamiento de bajo interés, y nuestra finalidad es que continúe funcionando esta línea de crédito y así poder otorgar más” continuó el presidente de CAFESG.

Por último, el funcionario informó que “al programa lo estamos haciendo en Concordia y Federación, y si esto da resultados como los que estamos viendo, vamos a ampliarlo a los otros departamentos que tiene CAFESG”.

Desde la coordinación del programa Tu hogar sustentable, informaron que ya son cerca de 30 las familias que accedieron al crédito, y han instalado los calefones solares o están en proceso de hacerlo.

Asimismo, invitaron a los interesados de Concordia o federación, a ingresar a la página web de CAFESG, buscar el logo del programa e ingresar y completar el formulario para iniciar el trámite de solicitud.