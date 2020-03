Los comedores barriales entregarán viandas

La coordinación de Comedores Barriales de la municipalidad de la ciudad de Colón, informa que por Decreto provincial, los comedores funcionarán con sistema de viandas, hasta nuevo aviso.

Las mismas serán entregadas exclusivamente a los concurrentes diarios respetando la lista correspondiente.

Se comunica además que las bandejas no son descartables, por consiguiente será el único elemento que se acepte para volver a distribuir la misma. Quien no lleve las bandejas no recibirá la vianda.