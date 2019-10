Los Abuelos van al Cine: ya se superaron las 20 funciones y más de 8 mil personas

Iniciado en septiembre de 2017, este martes se desarrolló otra exitosa convocatoria del ciclo “Los abuelos van al cine organizada por la Dirección de Adultos Mayores de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Concepción del Uruguay junto al Cine “San Martín” y el apoyo del Consejo Municipal de Juventud.

Este ciclo es una experiencia altamente satisfactoria, con muy buena respuesta en cada función. Nuevamente, la sala estuvo repleta, y los tickets se habían agotados a la semana que se anunció el inicio de la entrega gratuita. “Es una alegría de que esto funcione como se pensó: una oportunidad de encuentro entre los abuelos. Es también una oportunidad de acercamiento familiar, llegan abuelos con movilidad reducida, acompañados por sus hijos y hasta en algunos casos por sus nietos” cuenta Noelia Ruiz, directora de Adultos Mayores.

Además, la funcionaria agregó que la satisfacción es doble ya que la sala repleta significa que las personas que retiraron sus entradas, ciertamente van al cine. “Al principio nos pasaba que teníamos miedo que los abuelos pidan las entradas pero después por diferentes motivos no vayan… y que quedara la sala con espacios vacíos y abuelos que se quedaban afuera por no haber accedido a los tickets gratuitos. Sin embargo esto no pasó, hay un compromiso de parte de los adultos mayores, que están esperando que llegue la función para encontrarse”, señaló.

La iniciativa comenzó en 2017, lleva ya 21 proyecciones y se implementa mediante un acuerdo con el cine San Martín. Las entradas gratuitas se distribuyen desde la Dirección de Adultos Mayores, entre los centros de adultos, abuelos de diferentes barrios que solicitan los tickets y también a través de pedidos y reservas que se van tomando durante las visitas a geriátricos o casas de familia donde hay adultos mayores.

Con más de 8.500 tickets entregados en dos años de este programa, hasta el momento se proyectaron las películas argentinas Mamá se fue de viaje, Yo soy Tita de Buenos Aires, El último traje, El amor menos pensado, Joel, Refugiado, Las grietas de Jara, y Un cine en concreto. La programación incluyó también la película francesa Monsieur & Madame Adelman, y el film español Perfectos desconocidos.

Este año se sumaron a la cartelera de Adultos Mayores, películas recién estrenadas y ganadoras de premios internacionales, lo cual ha jerarquizado aún más el programa. Este martes, se emitió la película “Yesterday”, también recientemente estrenada, una comedia moderna musicalizada con canciones de los Beatles.

—

Dirección de Comunicación Ciudadana

Municipalidad de Concepción del Uruguay