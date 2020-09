Lo definido en el Concejo en Comisión se aprobó en la 12° Sesión Ordinaria.

El Concejo aprobó por unanimidad el proyecto que establece que cada funcionario deberá presentar una declaración jurada sin deuda tributaria fiscal con el municipio; además avaló al Ejecutivo aceptando la regularización pendiente del proyecto “Terrus” presentada por RUS y autorizó la prórroga de la ordenanza que otorga un premio a los empleados municipales que cumplan 25 años de servicio . El Bloque Juntos por el Cambio presentó un proyecto que propone nombrar “Presidente Ricardo Alfonsín” al puente de la Isla del Puerto y fuera de temario el DEM solicitó autorización para recibir del Hospital Justo José de Urquiza en carácter definitivo la donación de dos ambulancias.

El Honorable Concejo Deliberante volvió a sesionar en horario vespertino después de varios meses, con las medidas adoptadas por protocolo de covid-19, sin presencia de público, pero pudiendo seguir detalladamente la reunión por internet a través del canal de YouTube del HCD.

La 12° sesión ordinaria realizada en la tarde noche del jueves, fue encabezada por el presidente del Honorable Concejo Deliberante Ricardo Leonel Vales, y tuvo a la concejala Evelyn Viganoni (Bloque Juntos por el Cambio) y a el concejal Rodolfo Negri (Bloque Justicialista CREER ER) participando a través de una plataforma virtual, mientras que las concejalas Viviana Sansoni (Bloque Justicialista CREER ER), Graciela Guerrero (Bloque Justicialista CREER ER), Valeria Jauregui (Bloque Justicialista CREER ER) y Rosana Squivo (Bloque Juntos por el cambio), y los concejales Sergio Vereda (Bloque Justicialista CREER ER), Ángel Salamonini (Bloque Justicialista CREER ER), Marcelo Herlein (Bloque Justicialista CREER ER), Aldo Montañana (Bloque Uruguay se Puede), Hernán Marcó (Bloque Juntos por el Cambio), José Gurne (Bloque Juntos por el Cambio), y Carlos Dutra (Bloque Juntos por el Cambio) estuvieron sesionando en el recinto.

El izamiento del pabellón nacional estuvo a cargo de las concejalas Graciela Guerrero (Bloque Justicialista CREER ER) y Rosana Squivo (Bloque Juntos por el cambio).

Ingreso de Notas.

Luego ingresaron las notas presentadas por el DEM y en general; destacándose el balance mensual municipal correspondiente al mes de julio, el proyecto de ordenanza denominado “Código de Procedimiento Administrativo”, que pretende actualizar el actual procedimiento administrativo de la municipalidad; y en general las notas presentadas por diferentes barrios de la ciudad solicitando condonación de deudas, finalización de obras y mejoras de accesos y asignación de nombres a barrios que incluyen además nomenclaturas de calles.

Proyecto de Bloques.

Tomaron estado parlamentario dos proyectos de bloque, el primero es de Juntos por el Cambio que a través de una ordenanza propone imponer el nombre de “Presidente Raúl Ricardo Alfonsín” al puente de acceso a la Isla del Puerto; y el segundo proyecto es de los tres bloques que integran actualmente el concejo y pretende establecer el sentido doble de circulación a un tramo de la calle Ana Urquiza de Victorica, entre Boulevard Sansoni y Boulevard 12 de Octubre.

Despachos.

Comenzando con la lectura de los despachos, la Comisión de Educación y Cultura que preside la concejala Graciela Guerrero (Bloque Justicialista CREER ER), declaró de Interés Municipal la iniciativa Bicisendas y Ciclovías Circuitos, y también declaró de interés la propuesta que establece el 17 de Septiembre de cada año como “Día Mundial de la Seguridad del Paciente”, solicitud realizada por Claudia Caminos y Cristian De Gracia.

Luego siguiendo con la sesión se pusieron a consideración de los concejales los despachos que fueron tratados en la segunda reunión del Concejo en Comisión. En primer lugar, se aprobó por unanimidad el proyecto del Frente Justicialista CREER ER que establece que cada funcionario deberá presentar al inicio de su gestión una declaración jurada con sus datos personales y el o los domicilios que resulten pasibles de la afectación tributaria municipal.

El segundo despacho fue acerca de la proposición de la empresa Río Uruguay Seguros, remitida por el ejecutivo, referente a analizar una nueva propuesta económica de regularización en el marco del proyecto denominado “Terrus”. La votación del despacho – emitido por el Concejo en Comisión, luego de ser revisado en la reunión de Comisión de Presidentes y primeramente tratado en la Comisión de Obras Públicas – no presentó objeciones, tuvo once votos avalando la propuesta y dos abstenciones, de los concejales Hernán Marcó (Bloque Juntos por el Cambio) que solicitó que conste en acta su incompatibilidad y conflicto de intereses por su relación con la empresa RUS, y Aldo Montañana (Bloque Uruguay se Puede) que pidiendo la palabra al presidente del concejo fundamentó su abstención diciendo al final que se debe a que no posee “Ni el respaldo legal ni el respaldo contable para votar a favor o en contra.”

Por último, se votó la solicitud del Intendente de prorrogar la Ordenanza N° 9553 que premia – con una medalla recordatoria y una bonificación por única vez – a los empleados municipales que cumplen 25 años de servicio, la misma se aprobó por la mayoría de los ediles, ya que el concejal Carlos Dutra (Bloque Juntos por el Cambio) se abstuvo de votar por ser integrante de la planta permanente municipal.

Al cerrar la sesión se conocieron los despachos de la Comisión de Regulación Fiscal (CERF) estableciéndose ordenanzas a las solicitudes presentadas por Claudia Calderón, Mirta Benítez y Vicenta Yani; y resolviendo no hacer lugar a las solicitudes de María Rivero y Silvina Pascal.

