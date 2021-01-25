LESIONES LEVES AGRAVADAS EN CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y EN FLAGRANCIA, UN DETENIDO POR CÓMPLICE Y UN PRÓFUGO.
CERCA DE LA MEDIA NOCHE, EN INTERSECCIÓN DE CALLES URQUIZA Y ALEM DE ESTA CIUDAD, PERSONAL POLICIAL INTERVINO A RAÍZ DE UNA AGRESIÓN FÍSICA QUE SUFRIÓ UNA FEMENINA DE 24 AÑOS Y UN MASCULINO DE LA MISMA EDAD POR PARTE DE UN SUJETO DE 27 AÑOS, EX PAREJA DE LA CIUDADANA ANTES MENCIONADA, EL MISMO SE CONDUCÍA EN UNA MOTO JUNTO A OTRO HOMBRE. UNA VEZ COMUNICADA LA NOVEDAD A LA FISCAL DE TURNO, SE LE INFORMA QUE ESTE ÚLTIMO FUE INTERCEPTADO POR PERSONAL POLICIAL, PROCEDIÉNDOSE DE FORMA INMEDIATA A SU DETENCIÓN POR COMPLICIDAD OFRECIDA HACIA EL AGRESOR QUIEN TIENE VARIAS DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO POR PARTE DE LA VÍCTIMA Y ES INTENSAMENTE BUSCANDO YA QUE SE DIO A LA FUGA LUEGO DEL HECHO. SE CONTINÚA CON LAS ACTUACIONES Y AVERIGUACIONES DE RIGOR.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
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