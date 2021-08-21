LESIONADO CON ARMA BLANCA
EN LA FECHA ALREDEDOR DE LAS 05:20 HORAS, A RAÍZ DE UN LLAMADO TELEFÓNICO DEL FUNCIONARIO POLICIAL QUE PRESTA SERVICIO EN NOSOCOMIO LOCAL, INFORMA DEL INGRESO DE UN JOVEN DE 19 AÑOS, ORIUNDO DE ESTA CIUDAD QUE HABRÍA RESULTADO HERIDO CON ARMA BLANCA, EL MANIFIESTA QUE SE OCASIONÓ EN UNA DISCUSIÓN CON OTRO MASCULINO TRAS HABER CONCURRIDO A UNA REUNIÓN NO AUTORIZADA. POSTERIORMENTE SE DIO INTERVENCIÓN AL MÉDICO DE POLICÍA EN TURNO INFORMANDO QUE LAS LESIONES SERÍAN DE CARÁCTER LEVES. SE DIO CONOCIMIENTO A LA FISCALÍA EN TURNO, QUIEN DISPUSO SE INICIEN ACTUACIONES SIMPLES.
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