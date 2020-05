Las salidas terapéuticas se realizarán en un radio de 500 metros del domicilio

La ministra de Salud, Sonia Velázquez, brindó precisiones sobre el documento elaborado por el COES donde se establecen las recomendaciones para el esparcimiento responsable que será de hasta una hora por día en un radio de 500 metros de los domicilios.

Las medidas del Comité de Organización de Emergencia Sanitaria (COES) de la provincia servirán para que cada municipio pueda elaborar sus protocolos para dar cumplimiento a las normas sanitarias vigentes.

Así lo informó la ministra Velázquez en la conferencia de prensa virtual de este lunes, donde el gobernador Gustavo Bordet anunció la habilitación para que la población entrerriana pueda realizar salidas de esparcimiento responsable, previa adhesión de los municipios.

Las salidas tendrán una extensión máxima de una hora y se deberán realizaran en un radio de hasta 500 metros del domicilio.

La ministra indicó que las recomendaciones “son dinámicas, pueden cambiar según la situación epidemiológica y tienen el objetivo de ofrecer a la comunidad en general el uso indicado del momento de esparcimiento, reduciendo la posibilidad de contagio lo máximo posible”.

Estas pautas se dispusieron en el marco del DNU del gobierno nacional que establece el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el cual establece que “las personas podrán realizar una breve salida de esparcimiento en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico, sin alejarse más de 500 metros de su residencia con una duración máxima de 60 minutos, en horario diurno, antes de las 20”.

Documento del COES

De acuerdo al documento del COES, cada municipio deberá responsabilizarse las siguientes medidas:

– Definir horarios de uso diferenciado de cada uno de los espacios físicos para evitar aglomeración de personas, considerando el domicilio y el espacio disponible para que puedan estar bien distribuidos. Haciendo especial hincapié en el horario asignado a los adultos mayores tratando de evitar los momentos fríos del día.

– Garantizar y supervisar la población no utilice e los juegos infantiles y aparatos para hacer actividad física, para lo cual deberán anular los mismos.

– Establecer controles por parte del personal municipal y/o policial en cada uno de los ingresos de los espacios públicos, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas y el uso elementos de bioseguridad establecidos para la circular, con tapaboca, barbijo y distanciamiento de dos metros.

– Las salidas deberán ser individuales, a excepción de personas que necesiten acompañamiento (personas con movilidad asistida, discapacitados, menores de edad), recordando que podrán hacerlas en un radio cercano a su domicilio de hasta 500 metros.

– Informar a la población que no están permitidos el uso de juegos infantiles ni aparatos para hacer actividad física.

– Los adultos mayores que se encuentren en residencias geriátricas o gerontológicas no podrán realizar estas salidas.

– Recomendar a la población que durante las salidas dispongan de alcohol en gel y pañuelos descartables o servilletas personales, para la higiene frecuente, como así también que se mantengan hidratados, utilizar botellas de agua.

-Disponer de cestos de para descartar los residuos en los lugares de circulación.

– Garantizar la frecuente limpieza y desinfección de tales lugares.

– Recomendar especialmente que toda persona que presente alguna sintomatología, tal como angina, resfrío, estados gripales, entre otros, no podrán salir de sus hogares bajo ninguna circunstancia.

También se brindan las siguientes sugerencias para tener en cuenta luego de realizar una salida de esparcimiento:

– Al momento de regresar al domicilio y antes de ingresar al mismo, llevar a cabo la correcta higiene recomendada por las autoridades sanitarias.

– Realizar un trabajo de elongación pasiva para poder realizar la vuelta a la calma dentro del domicilio.

– La intensidad va a ser dada por las capacidades, ritmos y limitaciones de cada uno.

Situación Epidemilógica

Por otro lado, la ministra de Salud repasó la situación epidemiológica de la provincia y dijo que la provincia tiene 28 casos positivos, 717 estudiados, 681 descartados, de y cinco casos en estudio.

“Este mapa de situación epidemiológica no quiere decir que tengamos que relajar o permitir mayor tranquilidad, todo lo contrario, volver instaurar el contrato social entre la ciudadanía y también las autoridades y los tomadores de decisiones. Es mucho el esfuerzo que se está haciendo, hay un esfuerzo silencioso, hay un esfuerzo sin pausa, tanto de los equipos de salud como de la fuerza policial, del personal que se encuentra actividades desde su domicilio y también hay un esfuerzo muy importante de los sectores comerciales que todavía no están habilitados”, sostuvo Velázquez.

Y completó: “Es ahí donde nosotros debemos concientizarnos para seguir tomando estas medidas de aislamiento, para seguir realizando concientización de que es necesario llevar una circulación contenida si se quiere y también poder llevar tranquilidad de que los estamos cuidando pero es necesario que cada uno pueda ejercer el auto cuidado”.