Las entidades de bien público podrán inscribirse al beneficio de la Tarifa diferencial

Asociaciones Civiles, Simples Asociaciones, Fundaciones y Organizaciones Comunitarias sin fines de lucro podrán solicitar el ingreso a un régimen tarifario específico

La secretaría de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Colón informa que aquellos representantes de organizaciones sociales podrán solicitar el ingreso a un régimen tarifario específico. Está dirigido a Asociaciones Civiles, Simples Asociaciones, Fundaciones y Organizaciones Comunitarias sin fines de lucro.

Se podrá solicitar la tarifa diferencial siempre que las actividades que brinden no estén aranceladas, no sean instituciones educativas de carácter privado, no hayan sido creadas por una empresa comercial, bancaria, productiva, o de servicios con fines de lucro, no tengan su sede central en el extranjero, no sean entidades religiosas, las que se tramitan a través de la Secretaría de Culto.

Para mayor información, ingresar en: https://www.argentina.gob.ar/servicio/solicitar-la-tarifa-diferencial-para-entidades-de-bien-publico