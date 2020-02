“Lamentable decisión Municipal en Villa Elisa”

Después de más de 30 años la actual gestión a determinado el cierre del espacio de los talleres de danzas en cultura de Villa Elisa.

El pasado 5 de febrero fuimos convocados profesores de danzas locales, donde la Sra. Presidente municipal comunicó esta determinación.

Es por este motivo que en el día de la fecha presente la siguiente nota, expresando mi disconformidad como actor de la danza y dando las razones de manera detallada.

Espero se revea esta determinación por el bien de la cultura de un pueblo.

Comparto la nota….

“Teniendo en cuenta la charla en la que fuimos convocados los Prof. de danzas, realizada el día 5 del corriente mes en instalaciones de la oficina de cultura, en la que Ud. expresa la decisión de quitar el espacio de los talleres de danzas, debido a la difícil situación económica, y a las numerosas ofertas relacionadas a esta actividad que hay en la ciudad, quiero expresarle lo siguiente:

El taller de danzas, además de ser una actividad que se desarrolla en Villa Elisa hace más de 30 años, dejando en ese transcurso un sello de identidades y representatividad para el pueblo, es ante todo una actividad artística, formadora de valores y aprendizajes que alimentan el crecimiento cultural y social de la persona; coro, música, danza, teatro, cerámica y otros tantos talleres son una actividad que no pueden estar ausente en los espacios en los municipios.

Debemos tener en cuenta que donde existe una gran demanda, es ahí, donde más que nunca se debe reforzar la oferta.

Para que Ud tenga en cuenta los talleres de danzas que yo dirigía en la pasada gestión (7 grupos diferentes; Integrar, niños, jóvenes, adultos, principiantes, tango, malambo y el profesorado de folklore que cuenta con resolución de los certificados del C.G.E,) presentaban una matrícula de más de 60 alumnos, siendo junto con el taller de cerámica los talleres con más matrícula en existencia. Es decir, su decisión es quitar unos de los talleres que más matrícula tenía.

Señora, todas las gestiones nuevas de gobierno sin excepción, se manifiestan y critican la falta de presupuesto, haciendo cargo de las culpas a gestiones pasadas para afrontar los desafíos y es aquí donde el ajuste siempre recae en el área de cultura.

La cual los trabajadores del arte repudiamos, manifestando que la cultura, no debe tomarse como un gasto sino como una inversión que enriquecen el espíritu de los pueblos.

Es aquí donde se ve la capacidad de gestión y proyectos de los funcionarios. La cual tendría y debería estar presente desde el primer día para poder llevar adelante la inversión cultural pertinente.

Tenga en cuenta Ud. Que durante mi gestión frente de los talleres de danzas se dejó mucho material para que los próximos profesores tengan herramientas para trabajar: vestimenta, material bibliográfico, música, contactos, etc.)

En relación al Festival Provincial de Danzas; en esta reunión Ud manifestó que veía casi imposible su realización, lo mismo que la fiesta de la ciudad. En este sentido yo fui quien le manifestó, que el festival de danza debería y debe realizarse. Es el festival con identidad y que identifica Villa Elisa, y uno de los pocos que levantan la bandera de la danza en la provincia y que además cuenta con una resolución provincial que lo distingue. Como Ud bien lo sabe en estos últimos años el festival ha crecido y mucho, con artistas de renombre en la danza ganadores como festivales de Cosquin y Laborde, conjuntos locales, provinciales, nacionales e internacionales; charlas, seminarios, patios de comidas, peñas, visitas históricas y sobre todo este último año el numeroso acompañamiento del pueblo. Siendo este un objetivo clave, un festival del pueblo y para el pueblo.

El festival de danzas; es ante todo una responsabilidad del estado municipal, y por años coordinada y acompañada por la familia de los talleres de folklore (Padres y alumnos).

Es por eso le solicito como bailarín, profesor y delegado del Dpto Colón en la futura ley provincial de danza, que, si bien Ud accedió con la voluntad y ayuda de los profesores en dicha reunión, para realizar el festival, debe realizar todas las gestiones necesarias junto a sus funcionarios, como municipio que nos representa para que en las venideras ediciones el Festival de Danzas se supere año a año.

Hay mucho que cumplir en el festival, siendo la meta su declaración como “Festival Nacional de Danzas”, esto es justamente una de las razones por lo cual el festival no puede decaer.

Sra Presidente municipal, quiero dejar en claro que …” no estoy solicitando estar al frente como director de los talleres de danzas, pues para esta etapa mis proyectos laborales son otros contraídos con anterioridad, pero si le estoy solicitando que no cierre este valioso espacio, que garantiza el lugar donde muchos, niños, jóvenes y adultos que no tienen los recursos para asistir a una academia, puedan acceder a él, como también sucede lo mismo con los demás talleres culturales.

El estado debe ser responsable y garantizar espacios como estos. Apostemos a crear más espacios y no a cerrarlos. Convoque nuevamente para dictar el taller de danzas o designe un profesor a gusto de la actual gestión, pero que no se pierda el espacio que tantos frutos le ha dado a esta hermosa ciudad durante años.”

Saluda a Ud Atte y deseándole una exitosa gestión en su gobierno.

Luciano Sánchez

Prof. Sup de folklore argentino