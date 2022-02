La Unión festeja invicto y solo en la cima entrerriana

La Unión de Colón recibió anoche a Ferro de Concordia para disputar la Fecha 4, obteniendo una importante victoria por 93 a 81. En el local brilló Pazzarelli con 15 puntos, 11 rebotes y 1 asistencia, lo que promovió 24 puntos de valoración; Lavoratornuovo fue quien lo acompañó con 21 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias que lo ubicaron con 23 puntos de valoración. Por el lado visitante se destacó Mas con 20 puntos y 6 rebotes, quedando con 22 puntos de valoración; sucedido por Claris con 16 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias, obteniendo un total de 21 puntos de valoración. El Rojo luego del triunfo de anoche permanece como puntero invicto y sin acompañantes en la cima.

En el comienzo del juego, Ferro entró predispuesto a imponer su juego, intenso desde la defensa, sin dejar espacios y efectivo en sus lanzamientos logró asi por unos minutos mantenerse arriba en el tanteador, sin embargo los de Guastavino no demoraron mucho en ponerse a tono y lograr convertir despues de errar. Si bien la diferencia la hizo la visita, La Unión al ponerse en partido generó otro tipo de juego que poco a poco fue llevando para su objetivo, quedando así el primer cuarto en 22 iguales. En los proximos 10 minutos y ya con la cabeza puesta en que sería un partido peleado y dificil, ambos equipos buscaron marcar la diferencia, por el lado local los lanzamientos de 3 puntos fueron importantes en el inicio de este período para alejarse en el tanteador; el visitante sufrió en el arranque los primeros minutos, pero luego pudo encontrar el rumbo del juego para comenzar a convertir. La Unión se llevó el triunfo parcial por 44 a 39, respirando por unos minutos ante la intensidad del juego.

Luego del entretiempo, el conjunto colonense buscó el perímetro como zona de confort e hizo efectivo los lanzamientos que lo ayudaron a mantenerse como lider en el marcador, los de Concordia fueron sumando mas lento, pero efectivos en los tiros de dos puntos, lograron ponerse a 1 punto pero fue motivo suficiente para que el local reaccione y active en su juego con efectividad, poniendose con gran ventaja arriba. El Rojo iba a encarar la última parte con una victoria parcial por 70 a 57. La última parte no sería para nada tranquila, los de Guastavino siguieron luciendose en el juego frente a un Ferro que no tiraría la toalla hasta el final. Sin embargo y frente al buen juego que supo presentar el local, liderando en el tablero, no hubo mucho por hacer, los de Segovia presionaron y buscaron por todos lados, e incluso se pusieron a 8 puntos para dar pelea pero el Rojo pisó fuerte frente a su gente y festejó en el final por 93 a 81.

La Unión de Colón se prepara ahora para visitar a Neptunia el próximo miércoles a las 21:30hs, buscando extender la racha positiva.

La Unión 93: Diaz 10, Frencia 14, Lavoratornuovo 21, Gimenez 13, Pazzarelli 15 (FI), Bilat 13, Conti 7, Delacroix, Ozan.

DT: M. Guastavino.

Ferro 81: Obregon 6, Claris 16, Truffa 12, Liprieri 14, Mas 20 (FI), Zamudio 13, Ortiz, Nogues, Silvestrini.

Parciales: 22-22, (22-17) 44-39, (29-18) 73-57, (20-24) 93-81.

Estadio: «Carlos José Delasoie»

Arbitraje: Corradini y Caceres..