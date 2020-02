LA UNIÓN DE COLON SUMA UNA NUEVA DERROTA ANTE REGATAS

Los dirigidos por Jeremías Zuttion sumaron anoche su tercer derrota en fila. Regatas se impuso ampliamente por 54 a 81 en su visita a La Unión de Colón. En el conjunto de Rimoldi, la figura con 18 unidades y 7 rebotes fue Facundo Mendoza; mientras que en el Rojo, Mauro Natta (2 rebotes) y Guido Cabrera (4 rebotes y 2 asistencias) fueron las figuras con 12 puntos cada uno.

La Unión tuvo un buen primer periodo, donde supo imponer su juego, plantear un buen nivel defensivo y lograr de esta manera que Regatas no encuentre salida a lo largo de los primeros 10 minutos. El goleo no fue la clave, ya que ambos erraron mucho y no supieron aprovechar las ocasiones de gol, sin embargo el local se impuso parcialmente por 14 a 12. La segunda mitad del primer tiempo se jugaría de igual manera, aunque La Unión entró flojo, se relajó. Los locales entraron dormidos, pero tuvieron que reaccionar rápidamente. Sin embargo el ingreso relajado de los de Zuttion en este periodo le permitió a Regatas acomodarse en la cancha, imponer su ritmo de juego, para irse al descanso y llevárselo parcialmente por 25 a 27.

A la vuelta del descanso, La Unión mostró su peor cara. Flojo defensiva y ofensivamente, sin reacción, sin ideas de juego, solo apostó a lo que hacía Regatas. Los de Rimoldi mientras tanto aprovechaban para alejarse en el tanteador y aplicar una buena defensa. La visita mantuvo su juego y cerraba de esta manera el tercer periodo con una victoria parcial por 39 a 48. El último tramo del partido los de Colón pasaron desapercibidos en la cancha, poco desde lo defensivo, nada frente al aro. La Unión se quedó sin ideas, sin juego y con muchas pérdidas; la visita se aprovechó del mal momento para alejarse y quedarse con el triunfo por 54 a 81.

La Unión 54: Natta 12, Bordoy 2, Cabrera 12, Eterovich 9, Sacco 1 (FI); Amichetti 7, Mazzini 6, Laurido 5, Arreseigor, Delacroix, Schuvarz.

DT: J. Zuttion

Regatas 81: Veron 12, Cognini 14, J. García 10, Aguirre 14, Mendoza 18 (FI); Rausch 5, Diez 4, M. García 4, Cherot, Angelino, Irungaray, Pizzolorusso.

DT: S. Rimoldi

Parciales: 14-12, (11-15) 25-27, (14-21) 39-48, (15-33) 54-81.

Estadio: Carlos José Delasoie.