LA SEGURIDAD RURAL, EJE DE LA REUNIÓN ENTRE FARER, SRG, POLICÍA DE ENTRE RÍOS Y EL JEFE DE FISCALES

Este martes, en las instalaciones de Urquiza al Oeste pertenecientes a la Sociedad Rural Gualeguaychú, se llevó a cabo un encuentro entre representantes de la entidad anfitriona, encabezada por su presidente Sergio Dalcol, quien estuvo acompañado por los integrantes de la Comisión Directiva, Raúl Sobredo, Tomás Fogg y Raúl Echazarreta; el presidente de FARER, José Colombatto; el jefe de Fiscales Dr. Lisandro Beherán; el director y el sub director de Prevención de Delitos Rurales, Crio. Gral. Mario Zárate y Crio. Mayor Gastín Silvetti, respectivamente; el jefe de Brigada Gualeguaychú, Crio. Cristhian Graciani; y el jefe y sub jefe Departamental de la ciudad, Crio. My. Cristián Hormaechea y Crio. Insp. Yari Sosa.

En dicha reunión se trataron distintos temas referidos a la seguridad rural, donde se resaltó el trabajo de prevención e investigación que viene realizando la Brigada del departamento Gualeguaychú, coordinándose distintas acciones futuras en conjunto y trabajando de manera mancomunada entre las instituciones en el marco del diálogo permanente que poseen.